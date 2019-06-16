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Diyarbakır'da 850 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 11:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 850 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 850 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde 14 Haziran'da saat 22.00'den itibaren "Şehit Piyade Teğmen Ahmet Altunoğlu-02" operasyonu başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonda, dün ilçeye bağlı Kuruca mezrası kırsalında 10 ayrı noktada toplam 850 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildiği belirtilen açıklamada, Hint kenevirlerinin yerinde imha edildiği bilgisi verildi.

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850 bin 850 kök Hint keneviri Diyabakır Lice operasyon

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