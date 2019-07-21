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Diyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldü, 2 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 09:58 | Son Güncelleme

BAKANLIK: 1 TERÖRİST ETKİSİZİ HALE GETİRİLDİ, 2 GÖZALTI İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü mensubu Mücahit Yılmaz'ın etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BAKANLIK: 1 TERÖRİST ETKİSİZİ HALE GETİRİLDİ, 2 GÖZALTI
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü mensubu Mücahit Yılmaz'ın etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kırsal alandan gelerek şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen, BTÖ mensubu Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirilmiş, 2 kişi gözaltına alınmıştır. Etkisiz hale getirilen şahsın kaldığı yerde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, silah, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

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