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Diyarbakır’da refüje çıkıp trafik levhasına çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 16:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkıp trafik levhasına çarptı.

Diyarbakır’da refüje çıkıp trafik levhasına çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

Diyarbakır’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkıp trafik levhasına çarptı. Kaza sonrası alev alan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa yolu Seyrantepe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp trafik levhasına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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