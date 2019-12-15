HABER

Diyarbakır’da silahlı kavga: 2’si ağır 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 13:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, iddiaya göre boşanma meselesi nedeni ile çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2’si ağır 12 kişi yaralandı.Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Pirinçlik Mahallesi’nde yaşandı.

Diyarbakır’da, iddiaya göre boşanma meselesi nedeni ile çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2’si ağır 12 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Pirinçlik Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, daha önce çocukları boşanan iki aile, mahallenin meydanında karşılaştı. Burada çıkan tartışmanın ardından kız tarafı yakınlarını da toplayarak erkek tarafının evini bastı. Burada çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2’si ağır 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kavgada M.K., A.K., F.K. ile kavgayı ayırmak isteyen H.D. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin silahla yaralandığı kaydedildi. Taş ve sopalarla yaralananların arasında kadınların da olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri ailelerin evi ile bölgede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Uyuz salgını iddiaları tedirgin ediyor! Uyuz salgını iddiaları tedirgin ediyor!
'Yeni cins narenciyede hasat, farklı aylara yayılabilir''Yeni cins narenciyede hasat, farklı aylara yayılabilir'
İzmir’de eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın öldüİzmir’de eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

6.9 büyüklüğünde deprem!

6.9 büyüklüğünde deprem!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA'lar gönderildi

Acil 'kod' ile istendi! KKTC'ye İHA ve SİHA'lar gönderildi

Giresun'da evde patlama! Yaralılar var

Evde patlama! Yaralılar var

TEM’de ticari araç alev alev yandı

Yer: İstanbul! Alev topuna döndü

Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü! 8 gün sonra kahreden haber

Dehşet veren olay! Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü!

Üsküdar’da denizden erkek cesedi çıktı

Üsküdar'da dehşet! Denizden çıktı

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.