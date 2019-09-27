Diyarbakır'daki annelerin oturma eylemine Kocaeli'den destek

KOCAELİ (AA) - Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Hanifi Koç, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine Kocaeli'den destek verdi.

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerine destek için HDP Kocaeli İl Binası önünde basın açıklaması yapan Koç, Diyarbakır'da Hacire annenin feryadına ses vermek için Kocaeli'de bulunduğunu söyledi.

Diyarbakır ziyaretinde onların sesini duyurmak için söz verdiğini aktaran Koç, bundan dolayı burada basın açıklaması yaptığını kaydetti.

Koç, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihten bu yana hiç bu kadar yıpratılmadığını dile getirerek, "33 yıllık terör olayının ülkemize, milletimize ve ekonomimize büyük etkilerinin olduğunu biliyoruz. Bu çocuklar dağa kaçırılmasın, terör bitsin, şehirlerimizde ve vatanımızda terörü istemiyoruz. Bu çocukların dağlarda olmaması gerekir, onların devletine ve milletine katkı sunan birer birey olması gerekir. Bu açıklamaları yapmak ve annelere destek olmak zorundayız." diye konuştu.