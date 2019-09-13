Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısı

"El yapımı patlayıcının yoldan araç geçerken patlatılması suretiyle 7 evladımız, insanımız, kardeşimiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. 10 yaralımız vardı. Biri hemen taburcu edildi. 9 yaralımızı Diyarbakır'da üniversite hastanesinde ve Selahaddin Eyyubi Hastanesinde ziyaret ettik. 3 yaralımızdan birinin durumu gayet iyi 2'sinde ise yoğun bakımlık bir durumu doktorlarımız takdir etti. Onlar için de dua ediyoruz. Terör örgütünün yıllardır bu mazlumiyet ve mağduriyete karşı ortaya koyduğu haince pusuya, bu insanlar varlıklarıyla karşı koymaktadırlar. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun."

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Ağaçkorur köyünde rızıklarını kazanmak için çalışan orman işçilerinin terör örgütü PKK tarafından kalleşçe bir saldırıyla hayatlarını kaybettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olayı duyar duymaz, verdiği talimatla kente geldiklerini dile getiren Soylu, düzenlenecek cenaze törenine katılacaklarını ve taziyede bulunacaklarını söyledi.

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ailesine, çoluk çocuğuna rızık getirmeye çalışan masum, korumasız, sivil insanlara karşı düzenlenen hain pusu elbette ki bizim yüreklerimizi mahzunlaştırmıştır. Bunun karşılığını alacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Bu konuda kararlığımız çok nettir. Bu insanlar devletine, milletine, kardeşliğine, dinine, inancına bağlı olan insanlar. On yıllardır bu masum, güzel insanlar uluslararası o hain anlayışın taşeronluğunu yapanlara pabuç bırakmadılar, bırakmayacaklar da. Bu topraklar bu milletindir. Bu kardeşlik de bu milletindir."

Ziyaretlere katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu. Kandemir, "Acıyı paylaşıyoruz. Ama bir o kadar da kararlılığımızı sayın bakanımız ifade etti. Milletçe başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.