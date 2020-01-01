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  4. Diyarbakır’dan Kanal İstanbul Projesine destek

Diyarbakır’dan Kanal İstanbul Projesine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri, kanaat önderleri, yazar, esnaf ve vatandaşlardan oluşan Gönül Mimarları İnisiyatifi, Kanal İstanbul Projesine destek açıklamasında bulundu.Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki tarihi surların altında toplanan grup adına açıklama yapan Gönül Mimarları İnisiyatifi Basın Sözcüsü Abdulkadir Arslanoğlu, Kanal İstanbul Projesinin Türkiye projesi olduğunu söyledi.

Diyarbakır’da şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri, kanaat önderleri, yazar, esnaf ve vatandaşlardan oluşan Gönül Mimarları İnisiyatifi, Kanal İstanbul Projesine destek açıklamasında bulundu.
Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki tarihi surların altında toplanan grup adına açıklama yapan Gönül Mimarları İnisiyatifi Basın Sözcüsü Abdulkadir Arslanoğlu, Kanal İstanbul Projesinin Türkiye projesi olduğunu söyledi. AK Parti iktidarının, dahili ve harici tüm art niyetli itirazlara, karşı çıkışlara, yıkıcı ve viran edici hücumlara, insafsız muhalefetlere rağmen, cumhuriyet tarihinin hiç bir evresinde örneği ve emsali görülmemiş, görkemli ve ihtişamlı eserleri vücuda getirdiğinin altını çizen Arslanoğlu, "3’üncü köprü, Marmaray, Avrasya tüneli, Kuzey Marmara otoyolu, Osman Gazi köprüsü, Yeni Havalimanı, Çanakkale köprüsü, İzmir otobanı, İnsansız Hava Araçları (İHA), Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ve nihayet yerli otomobil bu eserlerden sadece bazılarıdır. Ülkemizin itibarına itibar katan ve ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri listesinin üst sıralarına taşıyan bu altın hizmetler zincirinin son halkası Kanal İstanbul’dur. Kanal İstanbul sadece İstanbul’un değil, tüm Türkiye’nin projesidir. Sadece 16 milyonun değil, 85 milyonun projesidir. Bir belediyenin değil, devletin projesidir, birilerinin değil, milletin projesidir. Asrın projesi diyebileceğimiz ölçekte büyük ve önemli olan bu projeye, dudak büken, tenkit eden, ’güvenlik zafiyeti oluşturur’, ’gereksizdir’, ’yaptırmayız’, ’şikayet ederiz’ diyenler, ülkemizin gelişmesini istemeyen zavallılardır” dedi.

"Kanal İstanbul Projesini tüm varlığımızla destekliyoruz"
Ülkesini, devletini ve bayrağını seven her bireyin bu projeye destek olması gerektiğini vurgulayan Arslanoğlu şunları söyledi:
"Hem ekonomik, hem de jeostratejik açıdan ülkemize çok şey katacak olan Kanal İstanbul Projesini tüm varlığımızla destekliyor ve gerekirse o projede birer işçi, birer amele olarak karşılıksız çalışa bileceğimizi buradan, kadim şehir Diyarbakır’dan tüm dünyaya haykırıyor ve deklare ediyoruz ve Diyarbakır’dan start verdiğimiz bu destek açıklamamızın, 80 vilayete örnek olmasını, bu açıklamadan sonra, 80 vilayetin her birinden ayrı ayrı destek açıklamalarının yükselmesini temenni ediyoruz. Dünyanın süper güçlerini dize getiren ve zalimliklerini yüzlerine haykıran, hayatını milletinin kurtuluşuna adayan, milletimizin ve kadim medeniyetimizin yeni baştan ihyası ve dirilişi için gece gündüz demeden çalışan, sadece bizim değil, bütün İslam aleminin umudu ve gözdesi olan liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, rahmet şehri Diyarbakır’dan selam ediyor, mütemadiyen duacısı olduğumuzu ifade ediyoruz."
Yapılan basın açıklamasının ardından grup alkışlar eşliğinde bölgeden ayrıldı.

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