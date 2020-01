Diyarbakır’dan Kanal İstanbul Projesine destek

"Kanal İstanbul Projesini tüm varlığımızla destekliyoruz"

Ülkesini, devletini ve bayrağını seven her bireyin bu projeye destek olması gerektiğini vurgulayan Arslanoğlu şunları söyledi:

"Hem ekonomik, hem de jeostratejik açıdan ülkemize çok şey katacak olan Kanal İstanbul Projesini tüm varlığımızla destekliyor ve gerekirse o projede birer işçi, birer amele olarak karşılıksız çalışa bileceğimizi buradan, kadim şehir Diyarbakır’dan tüm dünyaya haykırıyor ve deklare ediyoruz ve Diyarbakır’dan start verdiğimiz bu destek açıklamamızın, 80 vilayete örnek olmasını, bu açıklamadan sonra, 80 vilayetin her birinden ayrı ayrı destek açıklamalarının yükselmesini temenni ediyoruz. Dünyanın süper güçlerini dize getiren ve zalimliklerini yüzlerine haykıran, hayatını milletinin kurtuluşuna adayan, milletimizin ve kadim medeniyetimizin yeni baştan ihyası ve dirilişi için gece gündüz demeden çalışan, sadece bizim değil, bütün İslam aleminin umudu ve gözdesi olan liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, rahmet şehri Diyarbakır’dan selam ediyor, mütemadiyen duacısı olduğumuzu ifade ediyoruz."

Yapılan basın açıklamasının ardından grup alkışlar eşliğinde bölgeden ayrıldı.