Diyarbakır’ın Van Gogh’undan Çocuk Esirgeme Kurumu’na destek sergisi

Diyarbakır’ın Van Gogh’u olarak bilinen ressam Aziz Başçı, Çocuk Esirgeme Kurumu’na yardımda bulunmak için bir AVM’de sergi açtı.

Diyarbakır’da yaşayan 52 yaşındaki ressam Aziz Başçı, daha önce maddi imkansızlıklar nedeniyle telefonuna çizdiği resimlerle ’Diyarbakır’ın Van Gogh’u olarak adını duyurmuştu. İlk sergisini Diyarbakır İçkale Müze kompleksinde açan Başçı, ikinci sergisini de düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından Ceylan Karavil AVM’de vatandaşların beğenisine sundu. Aziz Başçı, buradan elde edeceği gelirle Çocuk Esirgeme Kurumu’na yardımda bulunacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan ressam Aziz Başçı burada sergi açmasının amacının Çocuk Esirgeme Kurumu’na yardımda bulunmak olduğunu söyledi. Uzun zamandır böyle bir şey düşündüğünü belirten Başçı, "Zaten uzun zamandır böyle bir şey düşünüyordum. Sağ olsun Ceylan Karavil’deki çalışanların katkısı da oldu tabi ki. Onların da desteği ile böyle bir sergi açtık. Bu da beni çok sevindirdi. Yaklaşık 200 resimle bu sergiyi açtık. Uzun zamandır zaten bu çalışmalarım devam ediyor. Kale içerisinde Saint George Kilisesi’nde bir sergim olmuştu, ilk sergim. Bu da ikinci sergim oldu, bu da beni çok mutlu etti diyebilirim. Bu süreçten sonra inşallah bir kaç sergi daha açmayı düşünüyorum. Buraya gelip resimlere bakanlar çok ilginç bulup güzel resimlerle karşılaştıklarını ifade ediyorlar bana. Bu da beni mutlu ediyor. Çok değişik bir tarz oluşturduğumu dile getiriyorlar. Sanatseverleri Ceylan Karavil AVM’ye bekliyorum, sergimizi gezmelerini diliyorum” dedi.