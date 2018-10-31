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Diyarbakırlı çocukların "O Ses Türkiye"si Acun Ilıcalı'yı harekete geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 14:48 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yarışması köy şartlarına uyarlandı. Fırça ve el feneri mikrofon, domatesler buton oldu. Jüri koltukları ise grubun arasından görevlendirilen çocukların yardımıyla döndürüldü. Diyarbakır Bağlar ilçesinde yer alan Yemişalan'da çocuklar televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasını köy şartlarına uyarlayarak oyuna çevirdi.

'Katılma imkanımız olmadığı için kendimiz çekmek istedik' diyerek oyunlarını cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşılan çocuklar, sanal alemde büyük yankı uyandırdı. Öyle ki çocukların çektiği görüntüler Acun Ilıcalı'ya kadar uzandı. Görüntüye kayıtsız kalamayan Acun Ilıcalı da çocuklarla iletişime geçti.

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin kırsal mahallerinden Yemişalan'daki çocukların bir özel televizyon kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" yarışmasını köy şartlarına uyarladığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Büyükşehir Yasası ile köyden mahalleye dönüşen Yemişalan'daki çocuklar, mahalledeki taşlık alanda bir araya gelerek, beğeniyle takip ettikleri "O Ses Türkiye" yarışmasını köy şartlarına uyarladı.
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JÜRİ KOLTUĞU SANDALYESİNİ İKİ ÇOCUK ÇEVİRİYOR

JÜRİ KOLTUĞU SANDALYESİNİ İKİ ÇOCUK ÇEVİRİYOR
Fırça ve el fenerini "mikrofon", domatesi "buton", kayaları "jüri masası" olarak kullanan çocuklar, canlandırdıkları yarışmayı cep telefonu ile kaydetti. Jüri üyesi beğendiği yarışmacıya dönmek istediğinde sandalyeleri dönerli olmadığı için görevlendirilen iki çocuk tarafından kaldırılarak çevrildi.
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Çocukların bu yarışmalarına ilişkin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü. Çocukların paylaştığı görüntüyü izleyen yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile temasa geçerek, köy okulundaki çocukların tamamını İstanbul'a davet etti.
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Ailelerle yapılan görüşme sonucunda okuldaki 50 öğrencinin 10 öğretmen eşliğinde İstanbul gezisine katılması kararlaştırıldı.Çocuklar, bugün uçakla İstanbul'a giderek, 2 günlük geziye katılacak.
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'KATILMA İMKANIMIZ OLMADIĞI İÇİN KENDİMİZ ÇEKMEK İSTEDİK'

'KATILMA İMKANIMIZ OLMADIĞI İÇİN KENDİMİZ ÇEKMEK İSTEDİK'
Çocuklardan İsmail Ceylan (16), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışma programını çok sevdikleri için sürekli izlediklerini söyledi.
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Yarışmaya katılmak istediklerini ancak bunun gerçekleşemeyeceğini düşündükleri için programın benzerini çekmeye karar verdiklerini belirten Ceylan, "İmkanımız olmadığı için stüdyoda çekemedik. Köyde taşlık alanda çekim yaptık. Mikrofon yerine saç fırçası ve el feneri, buton yerine domates ile masa yerine de kaya kullandık. Sosyal medyada paylaştıktan sonra büyük ilgi gördü." ifadelerini kullandı.
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Yapımcı Acun Ilıcalı'nın kendilerini İstanbul'a davet ettiğini dile getiren Ceylan, taklidini yaptıkları jüri üyesi sanatçılarla bir araya gelecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın kendilerini İstanbul'a davet ettiğini dile getiren Ceylan, taklidini yaptıkları jüri üyesi sanatçılarla bir araya gelecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.
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İLK KEZ UÇAĞA BİNECEK, DENİZİ GÖRECEKLER

İLK KEZ UÇAĞA BİNECEK, DENİZİ GÖRECEKLER
7. sınıf öğrencisi Ebru Ceylan da köydeki çocuklar olarak İstanbul'a gidecekleri için heyecandan iki gündür uyuyamadıklarını anlatarak, "İlk kez uçağa bineceğiz ve denizi göreceğiz. Bu nedenle sevinçliyiz." dedi.
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Emin Ceylan ise köyde taklidini yaptığı jüri üyesi Muraz Boz'u İstanbul'da göreceğini ifade ederek, kendilerine bu imkanı sağlayan Ilıcalı ve ekibine teşekkür etti.
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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Diyarbakır

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