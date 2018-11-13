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Diyet veya egzersiz yapmadan kilo vermenin 9 yolu! Buz torbasını hiç duymamıştık

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
DİYET HABERLERİ  | 13.11.2018 15:58 | Son Güncelleme

Kilo vermek söz konusu olduğunda, her zaman yorucu antrenmanlar arasında sürekli meyve ve maydanoz tüketen kadınları hayal ediyoruz. Evet, bu doğru. Çünkü sağlıklı yemek yemeden ve fiziksel egzersiz yapmadan istenen sonuca ulaşmak zor. Fakat spor salonuna gitmenizi ya da diyetinizi değiştirmenizi gerektirmeyen bazı yollar da var. Yağlardan kurtulmak için buz torbası kullanmak gibi. İşte kilo vermenize yardımcı olacak zayıflama formülleri.

Diyet veya egzersiz yapmadan kilo vermenin 9 yolu! Buz torbasını hiç duymamıştık

KIRMIZI RENK TABAKTAN YEMEK

1

Bu biraz garip gelebilir ama insanlar kırmızı bir tabaktan yemek yedikleri zaman daha az yiyorlarmış. Mesele şu ki, bu renk yasaklarla bağlantılı ve durmak için bir işaret, insanlar içgüdüsel olarak daha az yemek yiyor. Hatta bunun için bir araştırma bile yapıldı. Bir grup katılımcıya kırmızı, mavi ve beyaz tabaklarda kurabiye sunuldu. Kırmızı tabaktan yiyen kişilerin diğerlerine göre daha az yedikleri gözlendi. Siz de sağlıksız yiyecek yediğiniz durumlarda kırmızı bir tabak tercih edebilirsiniz.

DAR VE UZUN BARDAK KULLANIN

2

İşte eğlenceli ve bilimsel olarak kanıtlanmış başka bir gerçek daha! İçeceklerinizi uzun bardaktan tüketirseniz yaklaşık% 25-30 daha az içersiniz. Amerikalı bilim adamı Brian Wansink, bunu beyni uyaran bir optik yanılsama olarak açıklıyor.

GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDEN SAĞLIKSIZ YİYECEKLERİ KALDIRIN

3

Araştırmalar gösteriyor ki, insanlar yüksek kalorili yiyecekleri görebilecekleri alanda tutuyorsa daha çok tüketiyorlarmış. Lezzetli (ama sağlıksız) yiyeceklerin görülmesi, daha fazla yemenizi sağlayan açlık duygusunu artırıyor. Bu nedenle, evde sadece sağlıklı yiyecekleri görebileceğiniz alanlara koyun.

DAHA FAZLA PROTEİN YİYİN

4

Protein bakımından zengin besinler yediğinizde, açlığınızı daha hızlı bastırırsınız. Araştırmalar günlük diyette % 15'lik bir protein artışının katılımcıların 440 daha az kalori almasına yardımcı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, herhangi bir gıdayı sınırlamadan 12 hafta içinde ortalama 10 kilo fazla kilo vermeyi başardılar. En çok proteine sahip olan gıdalar ise, et (tavuk ve kırmızı et), balık, yumurta, süzme peynir, peynir ve fasulyedir.

ÇOK AÇ DEĞİLSENİZ NANELİ SAKIZ ÇİĞNEYİN

5

Sadece biraz aç olduğunuzda ve sağlıksız bir atıştırmalık tüketme riskine girdiğinizde şekersiz nane aromalı bir sakız çiğneyin. Nane aroması, tat tomurcuklarının işlevini dindirir ve bir şey yemek isteğini bir süre ortadan kaldırır.

DAHA FAZLA UYUYUN

6

Nature Communications dergisi tarafından 2013 yılında yayınlanan bir araştırma, bir gecede 6 saatten az uyuyan insanların yüksek kalorili yiyecekleri daha sık yediklerini ve daha fazla kilo aldıklarını gösterdi. Yani, en az 7-8 saat uyumaya çalışın.

KÜÇÜK BEDEN KIYAFET ALIN

7

Kendi boyutunuzdan daha küçük bir elbise veya pantolon alın ve odanıza asın. Bu şekilde, elde etmek istediğiniz hedefin önünde daima bir hatırlatma olacak.

BİRİYLE BİRLİKTE KİLO VERİN

8

Arkadaşlarınızla birleşin ya da kilo vermeye çalışan bir grup insana katılın. Bu süreci daha tatmin edici hale getirecektir. Bir çalışma, kilo vermeye çalışan diğer insanlarla çalışan kişilerin hedeflerine% 20 daha fazla ulaştığını gösteriyor.

YAĞDAN KURTULMAK İÇİN BUZ PAKETLERİ KULLANMAK

9

Maastricht Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, soğuk havalar yağ yakmaya yardımcı oluyor. Soğuk beyaz yağları vücut tarafından daha kolay metabolize edilen kahverengi yağ haline getirecektir. Bir buz paketini ince bir beze sarın ve yağlandığınız alana yerleştirin. Paketi yaklaşık 30 dakika bekletin. 12 gün boyunca günde bir kez yapın. Ancak bir donma olasılığına karşı dikkatli olun. Cilt kızarıklığı, karıncalanma veya cilt uyuşması gibi belirtiler fark ederseniz, hemen vazgeçin.

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