Diyet veya egzersiz yapmadan kilo vermenin 9 yolu! Buz torbasını hiç duymamıştık

KIRMIZI RENK TABAKTAN YEMEK

Bu biraz garip gelebilir ama insanlar kırmızı bir tabaktan yemek yedikleri zaman daha az yiyorlarmış. Mesele şu ki, bu renk yasaklarla bağlantılı ve durmak için bir işaret, insanlar içgüdüsel olarak daha az yemek yiyor. Hatta bunun için bir araştırma bile yapıldı. Bir grup katılımcıya kırmızı, mavi ve beyaz tabaklarda kurabiye sunuldu. Kırmızı tabaktan yiyen kişilerin diğerlerine göre daha az yedikleri gözlendi. Siz de sağlıksız yiyecek yediğiniz durumlarda kırmızı bir tabak tercih edebilirsiniz.

DAR VE UZUN BARDAK KULLANIN

İşte eğlenceli ve bilimsel olarak kanıtlanmış başka bir gerçek daha! İçeceklerinizi uzun bardaktan tüketirseniz yaklaşık% 25-30 daha az içersiniz. Amerikalı bilim adamı Brian Wansink, bunu beyni uyaran bir optik yanılsama olarak açıklıyor.

GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDEN SAĞLIKSIZ YİYECEKLERİ KALDIRIN

Araştırmalar gösteriyor ki, insanlar yüksek kalorili yiyecekleri görebilecekleri alanda tutuyorsa daha çok tüketiyorlarmış. Lezzetli (ama sağlıksız) yiyeceklerin görülmesi, daha fazla yemenizi sağlayan açlık duygusunu artırıyor. Bu nedenle, evde sadece sağlıklı yiyecekleri görebileceğiniz alanlara koyun.