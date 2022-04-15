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Diyet yapmanıza rağmen kilo veremiyor musunuz?

15.04.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyet yapma sürecinde en önemli mesele dengeli beslenmek, bir diğer durum ise hareketli olmak. Bazen dengeli beslendiğiniz ve hareket ettiğiniz halde kilo veremeyebiliyorsunuz. Burada ihmal edilen durum uyku olabiliyor çünkü yetişkin bir bireyin 7-8 saat kadar uyuması gerekiyor.

Bu uykunun da hangi saatler aralığında olduğu da bizim için önemli. Gece geç saatlerde uyanık olduğunuzda uykunun bazı hormon sistemlerine etki ettiğini biliyoruz. Bunlardan bir tanesi açlık ve tokluk (Leptin ve Ghrelin) hormonu. Diyetisyen Gülçin Işık, diyet ve spor yapan ancak kilo veremeyen kişilerin hatalarını ve dikkat etmeleri gerekenleri tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Gece geç saatlerde uyanık olduğunuzda tokluk hormonu daha az, açlık hormonu daha fazla salgılanıyor. Dolayısıyla da kişi daha yemeye eğilimli oluyor, özellikle de karbonhidratlı ve yağlı yiyeceklere de yönelim bu nedenle oluyor.

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