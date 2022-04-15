Diyet yapmanıza rağmen kilo veremiyor musunuz?

Bu uykunun da hangi saatler aralığında olduğu da bizim için önemli. Gece geç saatlerde uyanık olduğunuzda uykunun bazı hormon sistemlerine etki ettiğini biliyoruz. Bunlardan bir tanesi açlık ve tokluk (Leptin ve Ghrelin) hormonu. Diyetisyen Gülçin Işık, diyet ve spor yapan ancak kilo veremeyen kişilerin hatalarını ve dikkat etmeleri gerekenleri tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Gece geç saatlerde uyanık olduğunuzda tokluk hormonu daha az, açlık hormonu daha fazla salgılanıyor. Dolayısıyla da kişi daha yemeye eğilimli oluyor, özellikle de karbonhidratlı ve yağlı yiyeceklere de yönelim bu nedenle oluyor.

