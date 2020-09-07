Diyetin en büyük düşmanı: Bahaneler

Diyetisyen Mehtap Yakut, popüler bahaneleri, dayanaklarını ve gerçekleri paylaşarak diyete sıkı sıkı tutunmanın gerekliliğini anlattı. Bu Bahanelerin Arkasına Sığınmayın Sağlıklı, dengeli ve kalıcı kilo kaybı için en başta olması gereken kararlılık ve endişelerden arındırılmış bir diyet sürecidir. Bunun için de popüler bahanelerden uzaklaşarak sabırlı ve istikrarlı olmak şart. Şimdi gelelim o meşhur bahanelere… Kilolarım genetik o yüzden zayıflayamam: Ailece kilolu olmak genetik bir duruma işaret ediyor olabilir. Ancak bu durum doğru bir diyet programıyla kilo veremeyeceğiniz anlamına asla gelmez. Her ne kadar bu durum sizi psikolojik olarak da olumsuz etkiliyor olsa da uzman bir diyetisyen eşliğinde uygulayacağınız sağlıklı beslenme programı ve düzenli egzersizlerle fazla kilolarınıza veda edebilirsiniz. Kan şekerim çok çabuk düşüyor: Diyeti yarıda bırakmanın en popüler nedenlerinden biri de kan şekerim düştü yakınmasıdır. Doğru uygulanan bir diyette kan şekeriniz asla dramatik bir şekilde düşmez. Bu durum daha çok tatlı krizlerine bahane olarak altyapı yapılmaktadır. Size özel oluşturulan diyet programı sayesinde her tatlı gördüğünüzde kan şekeriniz düşmez. Ancak yine de tatlı krizleri olağandan fazla ise bol meyveli bir program karbonhidrat ihtiyacınızın basit şekerle değil doğal yollarla giderilmesini sağlayacaktır.

İşlerim diyete mani oluyor: Hem çalışanlar hem de çalışmayanlar diyet yapmamak için kendi durumlarını kullanabiliyor. Nasıl mı? İşlerinin yoğunluğundan ve sürekli ofiste çalışmaktan yakınan kişiler diyete sadık kalamayacağını, çalışmayanlar ise meşgul olmadıkları için devamlı yemek ihtiyacını diyete engel olarak ona sürüyor. Halbuki her iki grup için de kolaylıkla uygulanabilecek diyet programları mevcut. Yeter ki isteyin… Diyet beni mutsuz ediyor ve depresyonu tetikliyor: Eğer hayatınız boyunca mutlu olmak ile çikolatayı ayrılmaz bir ikili olarak görüp her istediğinizde yediyseniz, bu ve bunun gibi yiyecekleri birden hayatınızdan çıkarmak elbette zor olabilir. Ancak buna uygun olarak size özel tasarlanmış diyet programıyla bunlara aniden veda etmez, tatlı ihtiyacınızı ise daha doğal besinlerden alarak mutlu kalabilirsiniz. Metabolizmam çok yavaş: Bu da bir diğer popüler bahane. Bu kanıya herhangi bir doktor kontrolü ya da tetkik olmadan vararak diyete başlamamak ya da yarıda bırakmak oldukça yanlış. Kaldı ki durum böyle olsa dahi diyetisyeninizin sizlere sunacağı besin programı ve yollarla metabolizmayı hızlandırarak fazlalıklarınızla vedalaşmak hiç de zor değil.