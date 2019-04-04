Diyetisyen Canan Aksoy: Tavuk etini gönül rahatlığıyla tüketebiliriz

İSTANBUL, (DHA) - DİYETİSYEN Canan Aksoy, tavuk etinin beslenmedeki yerine dikkat çekerek, "Tavuk etini gönül rahatlığıyla tüketebiliriz" dedi. Birçok hastalığın tedavisi ve korunmasında tavuk etinin tüketilmesi gerektiğini söyleyen Aksoy, yağ oranının düşük olmasından kaynaklı diyetlerde de kullanılacağını belirtti.

İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Gizem Köse ve Öğr. Gör. Eftal Geçgil Demir, tavuk etinin beslenmedeki yeri ve üretim aşamaları üzerine bir panel düzenledi. Panelde, bölüm öğrencileri için tavuk etinin besin değerleri ve insan sağlığı için önemi ele alındı. Panele, Diyetisyen Canan Aksoy, Veteriner Hekim Erdal Elmas ve öğrenciler katıldı.

"TAVUK ETİ İNSAN SAĞLIĞINA YARARLIDIR"

Üretimden tüketime tavuk etini ele alacaklarını söyleyen İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gizem Köse, "Bu paneli, tavuk eti üretimi, tüketimi, beslenmemizdeki yeri noktalarında aklımıza takılan soruları yanıtlamak, ayrıca bölümdeki öğrencilerin tavuk etinin besin değerlerini öğrenmeleri ve bilgi edinmeleri için düzenliyoruz. Tavuk etinin enerji değeri kırmızı etten çok daha düşüktür çünkü yağ oranı daha azdır. Tavuk etinin protein kalitesi yüksek olmakla beraber, içinde bulundurduğu vitaminler ve mineraller açısından insan sağlığına yararlıdır. Pişirmesi kırmızı ete göre daha kolaydır. Maliyeti açısından da daha kolay ulaşılabilir. Günümüzdeki üretim teknikleri ve bize ulaşmasınakadarki sürece baktığımız zaman tavuk etinin insan beslenmesindeki rolü paha biçilemezdir ve tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır" dedi.