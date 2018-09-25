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Diyetisyen Dr. Bulut: Şişmanlık okul başarısını etkiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.09.2018 13:17 | Son Güncelleme

BURSA'da Diyetisyen Doktor Dilara Süngü Bulut, "Okul çağındaki çocuklarda görülen şişmanlık; insülin direnci, diyabet, karaciğer yağlanması gibi metabolik hastalıklara neden olabilirken, özgüven eksikliği, kaygıya yol açmaktadır.

Diyetisyen Dr. Bulut: Şişmanlık okul başarısını etkiliyor

BURSA, (DHA)- BURSA'da Diyetisyen Doktor Dilara Süngü Bulut, "Okul çağındaki çocuklarda görülen şişmanlık; insülin direnci, diyabet, karaciğer yağlanması gibi metabolik hastalıklara neden olabilirken, özgüven eksikliği, kaygıya yol açmaktadır. Bu güven eksikliği, çocukların okul başarısını da etkilemektedir" dedi.
Çocuklarda, 6-14 yaş grubunu kapsayan, büyümenin ve gelişmenin hızlı olduğu 'okul çağı'nın, çocukların gelecekte yaşam boyu davranışlarının büyük ölçüde oluştuğu dönem olduğu belirtildi. 2013 yılında 5 bin çocuk üzerinde yapılan Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması sonuçlarına göre ise 10 çocuktan 2'sinin bu dönemde 'şişman' grubunda yer aldığı ortaya çıktı.
Çocukların okul döneminde yanlış beslenme alışkanlıkları geliştirdiğine dikkat çeken Özel Hayat Hastanesi'nde Diyetisyen Doktor Dilara Süngü Bulut, bu dönemde çocukların özendirici reklamlar, yüksek kalori içeren yiyecek ve içecekleri aşırı tüketme, ekran başında yemek yeme ve dışarıda yemek yeme sıklığının artması gibi nedenlerden kötü beslendiğini söyledi. Çocuklarda görülen şişmanlığın fiziksel ve psikolojik sorunlara neden olabileceğini vurgulayan Dr. Bulut, "Okul çağındaki çocuklarda görülen şişmanlık; insülin direnci, diyabet, karaciğer yağlanması gibi metabolik hastalıklara neden olabilirken, bunun yanı sıra özgüven eksikliği, kaygı ve yaşıtlarıyla iletişimde de sorunların oluşmasına yol açmaktadır. Bu güven eksikliği, çocukların okul başarısını da etkilemektedir" dedi.
PRATİK YOLLA ÇÖZEBİLİRSİNİZ
Çocuklarda aşırı kilonun ve obezitenin değerlendirilmesinde Beden Kitle İndeksi (BKİ) kullanıldığını belirten Dr. Dilara Süngü Bulut, abdominal yağlanmanın ise bel çevresi ve bel/boy oranı kullanılarak yapıldığını söyledi. Dr. Bulut, "Evinizde bulunan mezura ile çocuğunuzun bel çevresini ve boyunu ölçmek oldukça pratik bir yöntemdir. Çocuklarda bel/boy değeri 0.5 ve üzeri ise çocuğunuzun mutlaka bir çocuk doktoru ve diyetisyenle değerlendirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.
"Sağlıklı geleceğe sahip olmak için bugünün küçüklerini sağlıklı yetiştirmeliyiz" ifadesini kullanan Diyetisyen Dr. Dilara Süngü Bulut, "Okul çağındaki çocuklarda şişmanlığın önlenebilmesi için aileler, doktorlar ve öğretmenler el ele vermeli" dedi.

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