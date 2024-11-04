Diyetisyenler tavsiye ediyor: Basen yağlarından hızlıca kurtulmak için 5 taktik!

Basen yağlamasını azaltmak için dikkat etmeniz gereken 5 kural var. Bu maddeler dışında da stresi azaltmanız ve mutlaka egzersiz yapmanız tavsiye ediliyor. Diyetisyenlere göre yaş, cinsiyet ve zaman gözetmeksizin herkesin günlük hayatında bu maddelere uyması gerekiyor.
1- Hazır kış mevsimi yaklaşıyorken karnabahar, brokoli, lahana, mor lahana, portakal, greyfurt gibi sebze ve meyveleri bolca tüketmek.
2- Kabız olmamaya dikkat etmek ve lif alımını artırmak.
3- Özellikle trans yağ ve paketli gıdaları hayatınızda çıkarmak ve yediğiniz proteinleri yağsız tüketmek (yağsız kırmızı et , derisiz tavuk ve balık gibi)
4- Bol zerdeçal kullanın çünkü vücutta inflamasyonun olması östrojen dominansını artırır.
5- Magnezyum, D vitamini, B vitaminleri değerlerinizi mutlaka kontrol ettirin.