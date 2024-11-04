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Diyetisyenler tavsiye ediyor: Basen yağlarından hızlıca kurtulmak için 5 taktik!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.11.2024 16:55
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Basen yağlanmasının bir sebebi genetik iken bir sebebi de östrojen dominansıdır. İşte bu yüzden vücuttan östojenin metabolize olup atılması gerekmektedir. Tam da bu noktada yapmanız gereken bazı püf noktalar var. Diyetisyenlere göre basen yağlarından kurtulmanın 5 taktiğini haberimizde derledik.

Diyetisyenler tavsiye ediyor: Basen yağlarından hızlıca kurtulmak için 5 taktik!

Basen yağlamasını azaltmak için dikkat etmeniz gereken 5 kural var. Bu maddeler dışında da stresi azaltmanız ve mutlaka egzersiz yapmanız tavsiye ediliyor. Diyetisyenlere göre yaş, cinsiyet ve zaman gözetmeksizin herkesin günlük hayatında bu maddelere uyması gerekiyor.

BASENLERDEN KURTULMAK İÇİN 5 MADDE

brokoli

1- Hazır kış mevsimi yaklaşıyorken karnabahar, brokoli, lahana, mor lahana, portakal, greyfurt gibi sebze ve meyveleri bolca tüketmek.

lifli gıdalar

2- Kabız olmamaya dikkat etmek ve lif alımını artırmak.

balık somon

3- Özellikle trans yağ ve paketli gıdaları hayatınızda çıkarmak ve yediğiniz proteinleri yağsız tüketmek (yağsız kırmızı et , derisiz tavuk ve balık gibi)

zerdeçal3

4- Bol zerdeçal kullanın çünkü vücutta inflamasyonun olması östrojen dominansını artırır.

d vitamin

5- Magnezyum, D vitamini, B vitaminleri değerlerinizi mutlaka kontrol ettirin.

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Anahtar Kelimeler:
basen
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