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Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
DİYET HABERLERİ  | 07.08.2019 12:02 | Son Güncelleme

Diyetisyen Salih Gürel, birçok kişi fazla kilolarından kurtulmaya çalışırken diyet sırasında yaptıkları yanlışlar nedeniyle bunu başaramadıklarını belirtti.

Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Diyetisyen Salih Gürel, diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlışı söyledi sıraladı;

“1. Diyet ürünleri istediğim kadar yiyebilirim

  1. Sadece su içersem zayıflarım
  2. Az uyursam daha hızlı kilo veririm
  3. Spor sonrası herhangi bir şey yemezsem daha iyi kilo kaybederim
  4. Bol bol soda içersem zayıflarım
  5. Karbonhidratları diyetten tamamen çıkartmalıyım
  6. Kısa sürede çok kilo vermem sağlıklıdır
  7. Meyveyi istediğim kadar yiyebilirim
  8. Ana öğünlerden birini atlarsam kolay zayıflarım
  9. Yumurta kilo yapıyormuş, bir daha yumurta yemem
  10. Ekmeği hayatımdan çıkardım, hemen kilo verdim.
  11. Su bile bana kilo yapıyor
  12. Su içmediğimde kendimi daha dinç hissediyorum
  13. Açken fiziksel aktivite yaparsam daha çok yağ yakarım
  14. Zayıflama ilaçları ile hızlı kilo veririm.”

Kaynak: İHA

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