Diz çöktürüp başına silah dayadılar! Sonrası korkunç

Yapılanlar karşısında kendisini savunamayan gencin görüntüleri ilk olarak sosyal medyada yayıldı. Çete üyelerinden birinin kayda aldığı anlar internette hızla yayılınca işkence medyaya da yansıdı. Kısa sürede ülke çapında duyulan olaya polis de kayıtsız kalmayınca zorbaların cezalandırılması uzun sürmedi.