Diz çöktürüp başına silah dayadılar! Sonrası korkunç

Yapılanlar karşısında kendisini savunamayan gencin görüntüleri ilk olarak sosyal medyada yayıldı. Çete üyelerinden birinin kayda aldığı anlar internette hızla yayılınca işkence medyaya da yansıdı. Kısa sürede ülke çapında duyulan olaya polis de kayıtsız kalmayınca zorbaların cezalandırılması uzun sürmedi.
1 / 7
ABD'nin Missouri eyaletinde bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ülkede yankı uyandırdı. Dehşete düşüren görüntüde bir grup genç sokakta yolunu kestikleri bir çocuğun başına silah dayıyor.
2 / 7
Etrafını çevirdikleri kurbana diz çöktüren zorbalar, çaresiz çocuğun başına silah dayıyor. Ayaklarını öpmesini istedikleri çocuğa cinsel taleplerde de bulunan zorbaların yanında genç kızların da bulunduğu görülüyor.
3 / 7
Kurbanı ayağa kaldırıp yumruk atmaya başladıkları çocuk, çete karşısında kendisini dahi savunamıyor.
4 / 7
Yediği yumruklar karşısında sesini çıkarmadan beklemek zorunda kalan çocuk bir süre sonra yere düşüyor.
5 / 7
Görüntülerde yer alan 3 genç, polis tarafından tutuklandı. Zorbalardan birinin 17 yaşında olduğu öğrenildi.
6 / 7
Alexander Schader isimli çocuk bu görüntülerin sosyal medyadan yayılmasını sağlamıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum