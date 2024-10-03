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Dizilerden final haberi peş peşe geldi! Taş Kağıt Makas tutunamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.10.2024 14:28
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Yeni sezon başladıktan sonra dizilerden final haberleri peş peşe geldi. Kötü Kan ve Kör Nokta'dan sonra Taş Kağıt Makas da erken final kararı aldı.

Dizilerden final haberi peş peşe geldi! Taş Kağıt Makas tutunamadı

Bahar, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti gibi diziler ekrana döndü, bazı diziler reytinglerde dibe vurdu.

Oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen ve Zafer Algöz gibi isimlerin yer aldığı Kötü Kan dizisi her hafta cuma akşamı yayınlanıyordu. Dizi için final kararı alındı.

Tam bu final kararı konuşulurken Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz’ın başrolünü paylaştığı Kör Nokta dizisi için de final kararı verildi.

Bu iki dizinin ardından iddialı yapımlar arasında gösterilen Taş Kağıt Makas dizisinden de kötü haber geldi.

Senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Volkan Keskin’in oturduğu Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisi erken final kararı aldı.

Taş Kağıt Makas dizisi 19. bölümde bitiyor.

Ekran Alıntısı

Yapımını MF Yapım, yönetmenliğini Volkan Keskin’in üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin kadrosuna bu sezon yeni isimler de katılmıştı. Hande Doğandemir, Yüsra Geyik ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dizinin yeni sezonuna renk katması beklenirken dizi reytinglerde istediğini alamadı.

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