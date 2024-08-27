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  4. DMM'den Metris Cezaevindeki olayla ilgili açıklama geldi: 'Yangın söz konusu değil'

DMM'den Metris Cezaevindeki olayla ilgili açıklama geldi: 'Yangın söz konusu değil'

27.08.2024 23:57
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İstanbul'daki Metris Cezaevinde akşam saatlerinde yaşanan hareketlilik dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde cezaevi önünde çok sayıda itfaiye ve ambulansın beklediği görüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumunun olmadığını, bir mahkumun yatağını ateşe verdiğini ve kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi.

DMM'den Metris Cezaevindeki olayla ilgili açıklama geldi: 'Yangın söz konusu değil'

Esenler'de bulunan Metris Cezaevinin önüne akşam saatlerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Vatandaşların çektiği videolarda ekiplerin bir süre cezaevi önünde beklediği ardından ise itfaiye araçlarının giriş yaptığı görüldü.

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DMM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum yatağını ateşe vermiştir. Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır. Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır."

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Anahtar Kelimeler:
metris cezaevi
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