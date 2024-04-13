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DMM'den "Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidip geliyor" iddialarına yalanlama

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
13.04.2024 21:15
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan “Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidip geliyor” iddialarının eski olduğunu ve manipülasyon içerdiğini açıkladı.

DMM'den "Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidip geliyor" iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden sosyal medyadaki iddialara açıklama geldi.

DMM'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidip geliyor” iddiaları manipülasyon içermektedir. Söz konusu görüntülerin 2021 yılına ait olduğu ve güncelmiş gibi servis edildiği tespit edilmiştir.

2022 yılının Nisan ayında İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla, Suriyelilere bayram izni verilmesi uygulaması sonlandırılmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz."


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