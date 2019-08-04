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Doğa harikası "Mavigöl" ziyaretçilerini ağırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 11:17 | Son Güncelleme

Giresun'daki Göksu Deresi'ndeki büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl, yaz mevsiminde aldığı turkuaz rengiyle turistlerin ilgisini çekiyor - Sodalı içeriğiyle dikkat çeken rengini alan Mavigöl, aralık ayına kadar turkuaz renkte akıyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl, yaz mevsiminde aldığı turkuaz rengiyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Dereli ilçesinde 482 hektarlık alandaki şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında yer alan Mavigöl, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Giresun-Şebinkarahisar yolundaki derede yer alan Mavigöl, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi içinde, havzanın kayalık yapısına bağlı oluşan göller, karların erimesiyle hazirandan itibaren aralık ayına kadar turkuaz renkte akıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla ziyarete uygun hale getirilen Mavigöl, günlük 5 bine yakın ziyaretçi çekiyor.

Kuzalan Tabiat Parkı İşletmecisi Murat Yayla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsimsel olarak turkuaz rengi alan Mavigöl'ün son yıllarda çok rağbet gören bir turizm destinasyonu haline geldiğini söyledi.

Suyun turkuaz rengini almasının mayıs ayı sonundan itibaren başladığını ifade eden Yayla, bu yıl hava şartlarının yağmurlu olması nedeniyle bu sürenin uzadığını aktardı.

Yayla, yurt içi ve yurt dışından Mavigöl'ün ziyaretçi aldığını belirterek, "Mesela geçen hafta Moğolistan Rallisi kapsamında Avrupa'dan çıkıp oraya giden tüm araçlar Mavigöl'ü ziyaret etti. Mavigöl artık uluslararası bir konum kazanmış durumda." dedi.

Ulusal büyüklükteki tur şirketlerinin yüzde 90'ının Karadeniz turları kapsamında Mavigöl'e uğradığına işaret eden Yayla, "Bölgesel anlamda Samsun'dan Trabzon'a kadar günübirlik turlar geliyor. Cumartesi ve salı günleri özellikle tur otobüsleri geliyor. Bölge insanı da çok talep gösterdi, günlük 5 bin kişi Mavigöl'ü ziyaret ediyor." diye konuştu.

Murat Yayla, Kurban Bayramı tatili süresince Mavigöl'ü yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Samsun'dan gelen Esra Türkdönmez ise Mavigöl'ün Karadeniz'de yer alan güzel bir doğa harikası olduğunu belirterek, "Herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Ben ayrıca amatörce fotoğraf da çekiyorum. Temmuz ayı sonunda bu rengi burada bulabiliyoruz. Böyle bir renk başka bir yerde yok, çok enteresan çok farklı bir renk." ifadelerini kullandı.

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