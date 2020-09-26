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Doğa polisi göreve başladı: En fazla 'pitbull' ihbarı Antalya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 08:28 | Son Güncelleme

Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, çalışmalara başladı. 3 kişilik ekip gün boyunca suçu önleme ve işlenen suçlar için cezai işlem yaparken, 81 il içindeki bürolar arasında 'pitbull' köpeklerle ilgili en çok ihbarın Antalya'dan geldiği öğrenildi.

Doğa polisi göreve başladı: En fazla 'pitbull' ihbarı Antalya'da

İçişleri Bakanlığı tarafından çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında eğitimlerini tamamlayan, bir komiser yardımcısı ve 2 polis memurundan oluşan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçti. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla çalışmalara başlayan birim, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda adli ve idari işlem için takip ve koordinasyonu sağlıyor.
Kamu kurumları ile koordineli çalışma yürüten ekipler, çevre ve doğaya karşı işlenen suçlarla mücadelenin yanı sıra 'hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç ve susuz bırakma, hayvanlara kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek vermek' gibi suçları işleyenlerin de takibini yapıyor.

'SAHİLDE PİTBULL VAR'

Trafikte hayvana çarpıp, yardım etmeme ve işkence yapma, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesi ve bu dövüştürülme üzerinden kumar oynama veya oynatma, tehlikeli hayvanları Türkiye'ye sokma suçlarını da takip eden büro amirliği ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasından gelen ihbarları da değerlendiriyor. Antalya'da aç ve susuz bırakılan sokak hayvanlarının yanı sıra, sıklıkla trafikte kaza geçiren hayvanlarla ilgili ihbar aldıklarını kaydeden Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amiri Komiser Yardımcısı Emel Ünlü, 81 ilde kurulan büro amirliği ekipleriyle sık sık görüştüklerini, yasaklı ırk kategorisindeki pitbull cinsi köpeklerle ilgili en çok şikayetin Antalya'dan yapıldığını tespit ettiklerini ifade etti. 'Pitbull besleniyor' şeklindeki ihbarların bir kısmının da asılsız çıktığını anlatan Ünlü, "Çevre ve doğa üzerine de ihbarlar geliyor ama özellikle hayvanlar için çok ihbar geliyor. Yasaklı ırklarla ilgili ihbarlar geliyor. 'Sahilde pitbull var' diye ihbar geliyor. Pitbull ve Dogo Argentino ırkları beslenmesi, çoğaltılması ve hatta Türkiye'ye sokmak dahi yasak. İhbar gelen yere gidip, bakıp, tespit edersek cezai işlem uygulanıyor. Antalya'da çoğunlukla kaza sonucu yaralanan hayvan ihbarı geliyor. Ancak diğer illerle karşılaştırılınca pitbull ve yasaklı köpek ırkları açısından ilk sıradayız" diye konuştu.

HAYVANLARI ÖLÜME TERKEDENLERE CEZAİ İŞLEM

Emel Ünlü, ayrıca trafik kazası sonucu yaralanan sokak hayvanları için sürücülerin kaza yerini terk etmemelerini Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermek suretiyle köpeğin tüm bakım ve tedavisinin belediye bakımevlerince gerçekleştirildiğini, sürücünün kaza yerini terk ettiğinin tespit edilmesi halinde ise sokak hayvanını ölüme terk ettiği için cezai işlem uygulandığını söyledi.

(DHA)

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