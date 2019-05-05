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Doğada dijital yürüyüş yarışması yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 16:05 | Son Güncelleme

Gençlik Spor Bakanlığının çağrısıyla desteklenmeye hak kazanan Dijital Yürüyüş Projesi tamamlandı.

Doğada dijital yürüyüş yarışması yapıldı

Gençlik Spor Bakanlığının çağrısıyla desteklenmeye hak kazanan Dijital Yürüyüş Projesi tamamlandı. Dereceye giren öğrenciler törenle ödüllerini aldı.
3-5 Mayıs tarihleri arasından Kızılcahamam’da gerçekleşen ve öğrencileri dijital bağımlılıktan koruyan, doğayla robotiği buluşturan, spor yaptırırken problem çözme becerileri kazandıran Dijital Yürüyüş Yarışması’na Türkiye genelinden 20 okul katıldı. Her okuldan 3’er kişilik gruplar halinde dijital malzemeleri ile Kızılcahamam Soğuksu Milli Park içerisinde 4 parkurlu, her parkuru yaklaşık 400 metreden oluşan doğaya çıkan öğrencilere 130 dakika zaman verildi. Doğaya gizlenmiş görevleri bulan gruplar, ellerindeki elektronik malzemeler ile problemleri çözüp kendi robotlarını yaparak doğada dijital yürüyüş keyfini çıkardı.
20 grup yarışmalarını tamamladıktan sonra oluşturulan jüri üyeleri tarafından doğada çekilen videoları izlendi ve değerlendirildi. Dereceye giren öğrenciler Kızılcahamam Kaymakamlığı önünde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
Törene Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, proje koordinatörleri Eyüp Akbulut ve Burak Yorulmaz, Bilişim Teknolojileri Derneği Başkanı Burcu Yılmaz, Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Doğada dijital yürüyüş yarışması yapıldı

Doğada dijital yürüyüş yarışması yapıldı

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