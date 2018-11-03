HABER

Doğada fotoğrafçılığı öğrendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:16 | Son Güncelleme

YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri uygulamalı teknik fotoğraf kampı düzenledi.

Doğada fotoğrafçılığı öğrendiler

LEFKOŞA, (DHA) - YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri uygulamalı teknik fotoğraf kampı düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Fotoğrafçılık Kulübü yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından faaliyete geçerek saha çalışması kapmasında “Kış Kampı” etkinliği organize etti.

Teknik fotoğraf ve eğlence gezisi olarak düzenlenen ve üç gün süren etkinlikte, Fotoğrafçılık Kulübü danışmanı Hüseyin Aşkaroğlu tarafından kulüp kursiyerlerine yıldız pozlama, makro çekimi, uzun pozlama ile benzeri çekim teknikleri hakkında eğitimler verildi. Doğa ile uygulamalı olarak çekim yapan kulüp üyeleri bol bol fotoğraf çekerek öğrendiklerini geliştirme fırsatı buldu. Akşam kamp ateşinin etrafında canlı müzik eşliğinde şarkılar söyleyerek gönüllerince eğlenen kulüp üyeleri çevre temizliği de yaparak doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.

"DOĞANIN SUNDUĞU EŞSİZ GÜZELLİKLERİ KEŞFEDİN"

Fotoğrafçılık Kulübü danışmanı Hüseyin Aşkaroğlu, "Fotoğraf teknikleriyle ilgili uygulamalı olarak çalışmalar yaptık. Doğada model çekim tekniklerini detaylı olarak anlatma fırsatı bulduk. Makinesini tanıyan, çekim tekniklerini bilen, ışığı kullanabilen, model ile iletişim kurabilen kendi tarzını geliştirebilen fotoğrafçılar yetiştirilmesinde bu tarz eğlenceli etkinliklerin etkili olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ülkenin fiziki özellikleri bakımından doğasında birçok zenginliği barındırdığını ifade eden Aşkaroğlu, "Bu güzellikleri kulübümüze üye olan farklı ülkelerdeki öğrencilere tanıtmak için güzel bir fırsat oluyor. Çadır kurarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikten arkadaşlarımızın memnun kalması ve olumlu geri dönüşler vermesi bizleri oldukça mutlu etti. Fotoğrafçılık kulübü olarak fırsat buldukça dönem süresince üyelerimiz için verimli olacağını düşündüğümüz etkinleri artırarak sürdürmeye ve doğanın bize sunduğu eşsiz güzellikleri kulübümüzle birlikte keşfetmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Doğada fotoğrafçılığı öğrendilerDoğada fotoğrafçılığı öğrendiler

PARTNERMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlülerMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlüler
Ayı saldırılarına karşı minareden anonslu uyarıAyı saldırılarına karşı minareden anonslu uyarı
Adilcevaz’da çiftçinin sorunları masaya yatırıldıAdilcevaz’da çiftçinin sorunları masaya yatırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Bakan Ersoy'dan çok sert mesaj: Yanlarına kar kalacağını sanmasınlar

Bakan Ersoy'dan çok sert mesaj: Yanlarına kar kalacağını sanmasınlar

Mazgalın içine ekmek atıp balık avladılar

Mazgalın içine ekmek atıp balık avladılar

İstanbul'da terör operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Sağ yakalanan teröristin üzerinden çıktı! Akılalmaz taktik

Sağ yakalanan teröristin üzerinden çıktı! Akılalmaz taktik

İstanbul'da korkutan yangın! Yaralılar var

İstanbul'da korkutan yangın! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.