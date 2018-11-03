Doğada fotoğrafçılığı öğrendiler

LEFKOŞA, (DHA) - YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri uygulamalı teknik fotoğraf kampı düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Fotoğrafçılık Kulübü yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından faaliyete geçerek saha çalışması kapmasında “Kış Kampı” etkinliği organize etti.

Teknik fotoğraf ve eğlence gezisi olarak düzenlenen ve üç gün süren etkinlikte, Fotoğrafçılık Kulübü danışmanı Hüseyin Aşkaroğlu tarafından kulüp kursiyerlerine yıldız pozlama, makro çekimi, uzun pozlama ile benzeri çekim teknikleri hakkında eğitimler verildi. Doğa ile uygulamalı olarak çekim yapan kulüp üyeleri bol bol fotoğraf çekerek öğrendiklerini geliştirme fırsatı buldu. Akşam kamp ateşinin etrafında canlı müzik eşliğinde şarkılar söyleyerek gönüllerince eğlenen kulüp üyeleri çevre temizliği de yaparak doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.

"DOĞANIN SUNDUĞU EŞSİZ GÜZELLİKLERİ KEŞFEDİN"

Fotoğrafçılık Kulübü danışmanı Hüseyin Aşkaroğlu, "Fotoğraf teknikleriyle ilgili uygulamalı olarak çalışmalar yaptık. Doğada model çekim tekniklerini detaylı olarak anlatma fırsatı bulduk. Makinesini tanıyan, çekim tekniklerini bilen, ışığı kullanabilen, model ile iletişim kurabilen kendi tarzını geliştirebilen fotoğrafçılar yetiştirilmesinde bu tarz eğlenceli etkinliklerin etkili olduğunu düşünüyorum” dedi.