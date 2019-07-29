Doğal burun nasıl elde edilir?

Bakış, yüzün geri kalanıyla uyumlu olmayan bir burun üzerine sabitlenmek yerine gözlere ve gülümsemeye akmalı. Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç, burun estetiğinde doğallığın yakalanabileceğini belirterek, konuyla ilgili tüm detayları bizler için paylaştı.

DOĞAL BİR BURUN İÇİN İKİ TEMEL ÖZELLİK

Burun estetiği ile doğal bir burun elde edebilmek için estetik açıdan iki temel özelliğin var olması gerekir. Bunlardan birincisi, burnun yüzdeki komşu organlarla uyum içinde olmasıdır. Burnun uzunluğu, yüksekliği, burnun alınla ve burnun dudakla geçiş açıları gibi.

İkincisi ise burnun doğasında var olan detayları kendi içinde barındırması gerekliliği. Örneğin; burun ucu ile burun sırtı arasında geçiş noktası oluşturan bir kırılma açısı, bu kırılma noktasından aşağıya her iki burun kanadı üst sınırına uzanan cilt oluğu var olmalı.

KRİTİK ÖNEM ARZ EDİYOR

Burun üzerine ışık vurduğunda burun ucunda ve sırtında doğal burun ışık ve gölgeleri oluşmalı. Bu kırılma noktalarının oluşumunda burun kıkırdakları ve cildini birbirine bağlayan bağların kritik önemi vardır. Dolayısı ile burunun estetik detayları da en iyi bu yapıları koruyan cerrahi tekniklerle mümkün.