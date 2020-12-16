Doğal diye aşırıya kaçmayın! Bu malzemeleri çok sık kullanırsanız...

Doğal, evde hazırlanan cilt bakım ürünlerini dikkatle kullanmanız gerektiğini bilmenizi istiyoruz ve bazı önerilerle geldik.
Hindistan cevizi yağını cilt bakımından saç bakımına kadar hemen hemen her yerde görebiliriz. Ancak hindistancevizi yağının her saç tipi için uygun olmadığını bilmek önemlidir. Düşük gözenekli saçlar için, ince hindistancevizi yağı tabakası, suyun tellere nüfuz etmesini engelleyebilir, bu da saçın ihtiyaç duyduğu nemi almasını önleyerek saçınızı kurutabilir.
Pek çok insan sivilce, kepek ve hatta doğal bir deodorant olarak elma sirkesi kullanır. Bununla birlikte, yüksek asitliği cildinizde tehlikeli kimyasal yanıklara neden olabilir. Daha iyi kullanım için karışıma su eklemeyi deneyin.
Yumurta akı genellikle yüz gözeneklerini sıkılaştırmak ve daha pürüzsüz bir cilt elde etmek için kullanılır. Bununla birlikte, yumurtalar salmonella enfeksiyonunun yaygın bir vericisidir ve çiğ olduklarında onları ağzımıza bu kadar yakın tutmamalıyız.
Tarçın, sivilce karşıtı bir çözüm olarak popüler hale geldi. Birçok kişi bu maddeyi yüz maskelerine eklemeye başlarken, alerji şikayetleri ve yanma hissi de ortaya çıkmaya başladı. Bunun nedeni, kontakt dermatitin tarçın kullanımının yaygın bir dezavantajı olması ve kızarıklık, kızarıklık ve tahrişe neden olmasıdır.
Şeker, ağzınız için lezzetli bir ikram olabilir ancak, cildiniz onu pek beğenmez. Çok nazik olmayan bir ovalamada şekeri bir peeling olarak kullanırsanız, cildiniz için çok aşındırıcı olabilir. Bu işlem küçük yaraları açabilir ve cildinizi kire ve çevresel değişikliklere maruz bırakabilir.
Limon suyunun C vitamini ve antioksidan özelliklerle dolu olması şaşırtıcı değildir. Bu nedenle, yaşlanma karşıtı etkilerinden yararlanmak için bu maddeyi yüz maskelerine ekleyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ancak limon hiperpigmentasyona ve yanık cilde yol açabilir, bu yüzden dikkatli kullanılmalıdır.
Bazıları için yulaf ezmesi banyosu hazırlamak, kaşıntılı cilt krizi için mükemmel bir çözümdür. Bununla birlikte, yulaf ezmesi ile bu kadar yakın temas, atopik dermatite yol açarak cildinizin daha da kaşınmasına neden olabilir.
Karbonat banyoları, gerginliği ve ağrıyı azaltmaktan dolaşımı artırmaya kadar çeşitli sağlık koşullarını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır. Ancak alkali seviyeleri cildinize zarar verebilir ve tahriş edebilir.
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