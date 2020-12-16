KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Doğal diye aşırıya kaçmayın! Bu malzemeleri çok sık kullanırsanız...

Doğal diye aşırıya kaçmayın! Bu malzemeleri çok sık kullanırsanız...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Doğal kozmetikler trend oluyor. Doğal güzellik sektörünün yüzde 33,5'i doğal cilt bakım ürünlerinden, doğal saç bakımının yüzde 33'ü ve güzellik tüketicilerinin yüzde 41'i her ay 'kendin yap' ürünü kullanıyor. Ancak çevre dostu ve genellikle daha az agresif olsalar da, bu doğal malzemeleri güzellik rutinimize eklerken yine de dikkatli olmamız gerekiyor.

Doğal diye aşırıya kaçmayın! Bu malzemeleri çok sık kullanırsanız...

Doğal, evde hazırlanan cilt bakım ürünlerini dikkatle kullanmanız gerektiğini bilmenizi istiyoruz ve bazı önerilerle geldik.

KURU SAÇLARI YUMUŞATMAK İÇİN HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağını cilt bakımından saç bakımına kadar hemen hemen her yerde görebiliriz. Ancak hindistancevizi yağının her saç tipi için uygun olmadığını bilmek önemlidir. Düşük gözenekli saçlar için, ince hindistancevizi yağı tabakası, suyun tellere nüfuz etmesini engelleyebilir, bu da saçın ihtiyaç duyduğu nemi almasını önleyerek saçınızı kurutabilir.

SIKILAŞTIRICI OLARAK ELMA SİRKESİ

Pek çok insan sivilce, kepek ve hatta doğal bir deodorant olarak elma sirkesi kullanır. Bununla birlikte, yüksek asitliği cildinizde tehlikeli kimyasal yanıklara neden olabilir. Daha iyi kullanım için karışıma su eklemeyi deneyin.

GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRMAK İÇİN YUMURTA AKI

Yumurta akı genellikle yüz gözeneklerini sıkılaştırmak ve daha pürüzsüz bir cilt elde etmek için kullanılır. Bununla birlikte, yumurtalar salmonella enfeksiyonunun yaygın bir vericisidir ve çiğ olduklarında onları ağzımıza bu kadar yakın tutmamalıyız.

AKNE TEDAVİSİ İÇİN TARÇIN

Tarçın, sivilce karşıtı bir çözüm olarak popüler hale geldi. Birçok kişi bu maddeyi yüz maskelerine eklemeye başlarken, alerji şikayetleri ve yanma hissi de ortaya çıkmaya başladı. Bunun nedeni, kontakt dermatitin tarçın kullanımının yaygın bir dezavantajı olması ve kızarıklık, kızarıklık ve tahrişe neden olmasıdır.

YÜZ PEELİNGİ OLARAK ŞEKER

Şeker, ağzınız için lezzetli bir ikram olabilir ancak, cildiniz onu pek beğenmez. Çok nazik olmayan bir ovalamada şekeri bir peeling olarak kullanırsanız, cildiniz için çok aşındırıcı olabilir. Bu işlem küçük yaraları açabilir ve cildinizi kire ve çevresel değişikliklere maruz bırakabilir.

YAŞLANMA ÖNLEYİCİ OLARAK LİMON SUYU

Limon suyunun C vitamini ve antioksidan özelliklerle dolu olması şaşırtıcı değildir. Bu nedenle, yaşlanma karşıtı etkilerinden yararlanmak için bu maddeyi yüz maskelerine ekleyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ancak limon hiperpigmentasyona ve yanık cilde yol açabilir, bu yüzden dikkatli kullanılmalıdır.

KAŞINTILI CİLT İÇİN YULAF EZMESİ

Bazıları için yulaf ezmesi banyosu hazırlamak, kaşıntılı cilt krizi için mükemmel bir çözümdür. Bununla birlikte, yulaf ezmesi ile bu kadar yakın temas, atopik dermatite yol açarak cildinizin daha da kaşınmasına neden olabilir.

AĞRIYI GİDERMEK İÇİN KARBONAT BANYOSU

Karbonat banyoları, gerginliği ve ağrıyı azaltmaktan dolaşımı artırmaya kadar çeşitli sağlık koşullarını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır. Ancak alkali seviyeleri cildinize zarar verebilir ve tahriş edebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Bu yağı elinizin altından ayırmayacaksınızBu yağı elinizin altından ayırmayacaksınız
11 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları!11 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Recep İvedik ve Arka Sokaklar’da figürandı... Artık dünya yıldızı
Recep İvedik ve Arka Sokaklar’da figürandı... Artık dünya yıldızı
90'lı yıllarda hepimizin evine girip ailemizden biri olmuştu! İşte son hali...
90'lı yıllarda hepimizin evine girip ailemizden biri olmuştu! İşte son hali...
Trendi ateşledi! O gün bu gündür...
Trendi ateşledi! O gün bu gündür...
'Asla asla' demeyin! Gaz çıkarmak için 9 ay bekleniyor
'Asla asla' demeyin! Gaz çıkarmak için 9 ay bekleniyor
Bugün burçları neler bekliyor?
Bugün burçları neler bekliyor?
Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor
Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Rekor onlarda! O ülke kadınları bunu yaparak...
Rekor onlarda! O ülke kadınları bunu yaparak...
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
En iyi kalça onda! Kim Kardashian'ı solladı
En iyi kalça onda! Kim Kardashian'ı solladı
Fotoğrafın ardındaki gerçek!
Fotoğrafın ardındaki gerçek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaşıntılı koltuk altına ev çaresi! Lavanta, hindistan cevizi yağı...
Çareyi uzakta aramayın! Bu bölgedeki sorun için...
Ev yapımı şifalı krem! Yaraları ve izleri anında yok ediyor
Ev yapımı şifalı krem! Yaraları ve izleri anında yok ediyor
Vazgeçilmeziniz olacak! Shea yağı hem saçı uzatıyor, hem de...
Bu yağı elinizin altından ayırmayacaksınız
Ev yapımı masaj yağı tarifi! Evinizin ortamında yaklaşık 1 saat içinde...
Evinizin ortamında yaklaşık 1 saat içinde...
Ev yapımı egzama kremi tarifi! Yanmayı ve ağrıyı ortadan kaldırıyor
Ev yapımı egzama kremi tarifi! Yanmayı ve ağrıyı ortadan kaldırıyor
5 farklı maya maskesi tarifi! Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor
Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.