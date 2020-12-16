Doğal diye aşırıya kaçmayın! Bu malzemeleri çok sık kullanırsanız...

Doğal, evde hazırlanan cilt bakım ürünlerini dikkatle kullanmanız gerektiğini bilmenizi istiyoruz ve bazı önerilerle geldik.

KURU SAÇLARI YUMUŞATMAK İÇİN HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağını cilt bakımından saç bakımına kadar hemen hemen her yerde görebiliriz. Ancak hindistancevizi yağının her saç tipi için uygun olmadığını bilmek önemlidir. Düşük gözenekli saçlar için, ince hindistancevizi yağı tabakası, suyun tellere nüfuz etmesini engelleyebilir, bu da saçın ihtiyaç duyduğu nemi almasını önleyerek saçınızı kurutabilir.

SIKILAŞTIRICI OLARAK ELMA SİRKESİ

Pek çok insan sivilce, kepek ve hatta doğal bir deodorant olarak elma sirkesi kullanır. Bununla birlikte, yüksek asitliği cildinizde tehlikeli kimyasal yanıklara neden olabilir. Daha iyi kullanım için karışıma su eklemeyi deneyin.

GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRMAK İÇİN YUMURTA AKI

Yumurta akı genellikle yüz gözeneklerini sıkılaştırmak ve daha pürüzsüz bir cilt elde etmek için kullanılır. Bununla birlikte, yumurtalar salmonella enfeksiyonunun yaygın bir vericisidir ve çiğ olduklarında onları ağzımıza bu kadar yakın tutmamalıyız.

AKNE TEDAVİSİ İÇİN TARÇIN

Tarçın, sivilce karşıtı bir çözüm olarak popüler hale geldi. Birçok kişi bu maddeyi yüz maskelerine eklemeye başlarken, alerji şikayetleri ve yanma hissi de ortaya çıkmaya başladı. Bunun nedeni, kontakt dermatitin tarçın kullanımının yaygın bir dezavantajı olması ve kızarıklık, kızarıklık ve tahrişe neden olmasıdır.