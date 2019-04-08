Doğal estetik uygulamalarıyla fark yaratın

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, doğal estetik uygulamaları hakkında oldukça faydalı açıklamalarda bulunarak, madde madde bizler için açıkladı. Herhangi bir cerrahi müdahale yapılmadan, dikiş izi bırakmayan “medikal uygulamalar” doğal estetik uygulamaları olarak da bilinir. Bu uygulamalar ameliyattan çekinen kişiler için estetik dünyasına girişinde harika bir alternatif olmuştur.

DOLGU TEKNİKLERİ İLE YAŞINIZI SİZ SEÇİN

Günümüzde dolgu teknikleri ile cerrahı estetik müdahaleleri aratmayacak değişimler elde etmek mümkün oluyor. Dolgu yöntemlerinde her geçen gün yenilenen teknikler sayesinde oldukça başarılı sonuçlar alınıyor.

Hem yağ dokusu hem de insan hücresinde bulunan hyalüronik asit ile yapılan dolgular 1 yıla kadar etki süreleri ile ameliyatsız uygulamalarda güzel sonuçlar veren dolgu malzemeleridir.

Dolgu tekniklerinde kişinin kendi yağ dokusunun kullanılmasının ya da hyalüronik asit uygulamasının kendine has avantajları bulunduğu için dolgu malzemesi seçiminde doktor tavsiyesine önem verilmeli.