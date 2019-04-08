Doğal estetik uygulamalarıyla fark yaratın

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, doğal estetik uygulamaları hakkında oldukça faydalı açıklamalarda bulunarak, madde madde bizler için açıkladı. Herhangi bir cerrahi müdahale yapılmadan, dikiş izi bırakmayan “medikal uygulamalar” doğal estetik uygulamaları olarak da bilinir. Bu uygulamalar ameliyattan çekinen kişiler için estetik dünyasına girişinde harika bir alternatif olmuştur.
DOLGU TEKNİKLERİ İLE YAŞINIZI SİZ SEÇİN
Günümüzde dolgu teknikleri ile cerrahı estetik müdahaleleri aratmayacak değişimler elde etmek mümkün oluyor. Dolgu yöntemlerinde her geçen gün yenilenen teknikler sayesinde oldukça başarılı sonuçlar alınıyor.
Hem yağ dokusu hem de insan hücresinde bulunan hyalüronik asit ile yapılan dolgular 1 yıla kadar etki süreleri ile ameliyatsız uygulamalarda güzel sonuçlar veren dolgu malzemeleridir.
Dolgu tekniklerinde kişinin kendi yağ dokusunun kullanılmasının ya da hyalüronik asit uygulamasının kendine has avantajları bulunduğu için dolgu malzemesi seçiminde doktor tavsiyesine önem verilmeli.
SOMON DNA AŞISI
Ciltte baştan yaratıcı bir etki meydana getiren Somon DNA aşısı hyalüronik asit ve somon balığı DNA’sı içerir. Hyalüronik asidin kollajen üretimini arttırması cilt altında yenilenme başlatırken, somon DNA’sı da cildin nemlenmesini, yenilenmesini ve olduğundan pürüzsüz bir hale gelmesini sağlar.
İnsanın en çok yaşlanan bölgeleri arasında yer alan el ve yüz bölgesinde gençleşme sağlayan teknik aynı zamanda çatlakların düzeltilmesinde, akne ve sivilce tedavisinde de kullanılıyor.
İPLE YÜZ ASKILAMA
Yüz germe operasyonları hem en çok ihtiyaç duyulan hem de en çok korkulan estetik operasyonlar arasında yer alıyor. İple yüz askılama yöntemi ciltte meydana gelen sarkmaları ortadan kaldırmak için etkili bir çözüm sunar.
Yaklaşık olarak 30 dakikada yapılan uygulamada kesiye gerek duyulmamakta ve lokal anestezi yapılmaktadır. Bu teknik dolgu uygulamaları ile kombinlenerek daha etkili sonuç ortaya çıkarılabilir.
İple yüz askılama yöntemi her yaştan insana uygulanabilen bir tekniktir. Bu teknikte önemli olan uygulamayı geç kalmadan yaptırmak önemlidir. Cildin elastikiyetini kaybetmeye başlamadan bu uygulamanın yapılması sonuçlar açısından oldukça etkili.
MEZOTERAPİ
Saç dökülmesinde kırışıklıkların ortadan kaldırılmasına kadar pek çok alanda etkili olan mezoterapi yönteminde soruna yönelik kokteyller hazırlanır.
Çeşitli vitaminler, mineraller, enzimler ve aminoasitlerin kokteyl karışımlar yapılması ve mikroenjeksiyon yöntemi ile cilt altına enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen bu teknikte yüksek emilim sağlandığı için etki oldukça belirgindir.
Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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