Doğal ev kokunuzu kendiniz hazırlayabilirsiniz! Eviniz çok daha güzel kokacak...

Kokuların insanlar üzerindeki etkilerini biliyor musunuz? Güzel kokular her zaman bizi mutlu eder ve kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Bu yüzden evimizin her zaman ferah ve güzel kokması oldukça önemli. Kendi tarzınızı ve zevklerinizi oda kokusu seçiminizde göstererek hem kendinizi daha mutlu edebilir hem de evinize gelen misafirleri seçiminize hayran bırakabilirsiniz. Fakat güzel kokuları çok sevmenize rağmen kimyasallara alerjiniz olabilir ya da evinizde kimyasal içerikli çok fazla ürün kullanmak istemiyor olabilirsiniz. İşte size evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, ruhunuza dokunacak birkaç doğal ev kokusu tarifi…

EVİNİZDE ÇİÇEK BAHÇESİ ESİNTİLERİ

En kolay ev kokusu tariflerinden biri, kullanımı da kolay olacak sprey şişelere oda kokusu hazırlamaktır. Bunun için ihtiyacınız olan; 1 litre su, 2 çay kaşığı karbonat ve istediğiniz kokuda esansiyel yağlar.

1 litre suyun içine 2 çay kaşığı karbonatı karıştırdıktan sonra lavanta, mandalina, vanilya, menekşe, yasemin, gül gibi sevdiğiniz kokularda esans yağlardan 15 damla ekleyin. Her kullanımdan önce şişeyi çalkalamanız yeterli, sonrasında ise mis gibi kokuların keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz!