KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Doğal ev kokunuzu kendiniz hazırlayabilirsiniz! Eviniz çok daha güzel kokacak...

Doğal ev kokunuzu kendiniz hazırlayabilirsiniz! Eviniz çok daha güzel kokacak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Oda kokuları evimizdeki kötü kokulardan kurtulmamızı sağlar ve aynı zamanda mis gibi kokular eşliğinde kendimizi daha ferah ve daha enerjik hissetmemize yardımcı olurlar. Peki, oda kokularınızı evde bulunan malzemelerle kendiniz yapmak ister miydiniz? İşte en kolay tariflerle doğal oda kokusu yapımı yöntemleri…

Doğal ev kokunuzu kendiniz hazırlayabilirsiniz! Eviniz çok daha güzel kokacak...

Kokuların insanlar üzerindeki etkilerini biliyor musunuz? Güzel kokular her zaman bizi mutlu eder ve kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Bu yüzden evimizin her zaman ferah ve güzel kokması oldukça önemli. Kendi tarzınızı ve zevklerinizi oda kokusu seçiminizde göstererek hem kendinizi daha mutlu edebilir hem de evinize gelen misafirleri seçiminize hayran bırakabilirsiniz. Fakat güzel kokuları çok sevmenize rağmen kimyasallara alerjiniz olabilir ya da evinizde kimyasal içerikli çok fazla ürün kullanmak istemiyor olabilirsiniz. İşte size evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, ruhunuza dokunacak birkaç doğal ev kokusu tarifi…

EVİNİZDE ÇİÇEK BAHÇESİ ESİNTİLERİ

En kolay ev kokusu tariflerinden biri, kullanımı da kolay olacak sprey şişelere oda kokusu hazırlamaktır. Bunun için ihtiyacınız olan; 1 litre su, 2 çay kaşığı karbonat ve istediğiniz kokuda esansiyel yağlar.

1 litre suyun içine 2 çay kaşığı karbonatı karıştırdıktan sonra lavanta, mandalina, vanilya, menekşe, yasemin, gül gibi sevdiğiniz kokularda esans yağlardan 15 damla ekleyin. Her kullanımdan önce şişeyi çalkalamanız yeterli, sonrasında ise mis gibi kokuların keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz!

TAZELİĞİ HER DAİM HİSSETMEK İSTEYENLERE

Ev kokularınızı sprey şeklinde hazırlamak istemezseniz ve koku her zaman odanızı sarsın isterseniz, küçük bir cam şişe ve bambu çubuklar imdadınıza yetişiyor.

Cam şişenin içerisine birkaç damla tarçın yağı, birkaç damla okaliptüs yağı ve birkaç damla limon sıktıktan sonra bambu çubukları, içine bırakın ve evinizde etkileyici kokuların keyfini çıkarın. Cam şişe ve bambu çubuklar, evinize dekoratif olarak da zarif bir şıklık katacaktır.

KIŞI ANIMSATAN PORTAKAL VE LİMON FERAHLIĞI İÇİN FARKLI BİR TARİF

Portakal ve limonu ikiye bölüp kabuklarının içini temizledikten sonra içerisine deniz tuzu, nane ve karanfil ekleyin. Odaların herhangi bir köşesine koyacağınız bu portakal ve limonlar zaman geçtikçe kokularını iyice verecek ve odalarınızda muhteşem bir ferahlık sağlayarak bütün evin havasını bir anda değiştirecektir.

KAHVE SEVERLER BU FİKRE BAYILACAK

Kahve kokusunu sevenler bu fikir sayesinde tüm evde kahve kokusunu hissedebilecek. Küçük kaplara kahve çekirdeklerini doldurduktan sonra kahvelerin üzerine minik mumları yakıp koyun. Isıyla birlikte kahvenin kokusu bütün eve yayılarak sizi rahatlatacaktır.

MİS GİBİ TARÇIN KOKUSU HER YERİ SARSIN

Evinizin mis gibi kokmasını sağlamak için uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri de evinizdeki büyük mumlara çubuk tarçınları ip yardımıyla bağlamak olacaktır. Bu sayede mum yandıkça tarçın sakinleştirici kokusunu evin her yerine yayacak ve aynı zamanda şık bir görüntü oluşturacaktır.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
Kimyasala para dökmeyin! Kendi yumuşatıcınızı yapabilirsiniz Kimyasala para dökmeyin! Kendi yumuşatıcınızı yapabilirsiniz
Mucize besin! Yüzyıllardır süper gıda olarak kullanılıyorMucize besin! Yüzyıllardır süper gıda olarak kullanılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasin, Danla Bilic'i kızdırdı: Hesabınla vedalaş!

Yasin, Danla Bilic'i kızdırdı: Hesabınla vedalaş!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ve mini şortlu pozuyla gündem oldu

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ve mini şortlu pozuyla gündem oldu

Size böyle sarılıyorsa bakın ne düşünüyor?

Size böyle sarılıyorsa bakın ne düşünüyor?

Ünlüler bunu yapıyormuş... Dudakları daha dolgun göstermek için...

Ünlüler bunu yapıyormuş... Dudakları daha dolgun göstermek için...

Kiloyu siz değil eşiniz alsın!

Kiloyu siz değil eşiniz alsın!

Rehavete kapılmayın! Bu önlemleri alın

Rehavete kapılmayın! Bu önlemleri alın

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Uzmanlar uyardı! Klozet temizliği için bu yöntemleri uygulamanız gerekiyor...

Uzmanlar uyardı! Klozet temizliği için bu yöntemleri uygulamanız gerekiyor...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bulaşık makinesi meğer böyle temizleniyormuş!

Bulaşık makinesi meğer böyle temizleniyormuş!

Ayna gibi camlar: Cam temizliğinin püf noktaları

Ayna gibi camlar: Cam temizliğinin püf noktaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu ev yapımı leke çıkarıcının çıkaramadığı hiçbir leke yok! Karbonat, amonyak...

Bu ev yapımı leke çıkarıcının çıkaramadığı hiçbir leke yok! Karbonat, amonyak...

Meğer boşuna çile çekmişiz! Bozuk fermuarı düzeltmek artık çok kolay...

Meğer boşuna çile çekmişiz! Bozuk fermuarı düzeltmek artık çok kolay...

Kimyasala para dökmeyin! Kendi yumuşatıcınızı yapabilirsiniz... Karbonat, tuz...

Kimyasala para dökmeyin! Kendi yumuşatıcınızı yapabilirsiniz

Çok şaşıracaksınız! Karıncalara zarar vermeden evden uzak tutan yöntem! Kahve...

Karıncalardan kurtulmanın etkili yolu!

Evde yapacağınız bu sprey ile inatçı kırışıklıklar anında açılacak! Ütüyü kolaylaştırmak için...

Evde yapacağınız bu sprey ile inatçı kırışıklıklar anında açılacak! Ütüyü kolaylaştırmak için...

Herkes örneklerini istiyor! İşte o tığ işi yelek modelleri...

Herkes örneklerini istiyor! İşte o tığ işi yelek modelleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.