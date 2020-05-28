Doğal ev kokunuzu kendiniz hazırlayabilirsiniz! Eviniz çok daha güzel kokacak...

Kokuların insanlar üzerindeki etkilerini biliyor musunuz? Güzel kokular her zaman bizi mutlu eder ve kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Bu yüzden evimizin her zaman ferah ve güzel kokması oldukça önemli. Kendi tarzınızı ve zevklerinizi oda kokusu seçiminizde göstererek hem kendinizi daha mutlu edebilir hem de evinize gelen misafirleri seçiminize hayran bırakabilirsiniz. Fakat güzel kokuları çok sevmenize rağmen kimyasallara alerjiniz olabilir ya da evinizde kimyasal içerikli çok fazla ürün kullanmak istemiyor olabilirsiniz. İşte size evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, ruhunuza dokunacak birkaç doğal ev kokusu tarifi…
En kolay ev kokusu tariflerinden biri, kullanımı da kolay olacak sprey şişelere oda kokusu hazırlamaktır. Bunun için ihtiyacınız olan; 1 litre su, 2 çay kaşığı karbonat ve istediğiniz kokuda esansiyel yağlar.
1 litre suyun içine 2 çay kaşığı karbonatı karıştırdıktan sonra lavanta, mandalina, vanilya, menekşe, yasemin, gül gibi sevdiğiniz kokularda esans yağlardan 15 damla ekleyin. Her kullanımdan önce şişeyi çalkalamanız yeterli, sonrasında ise mis gibi kokuların keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz!
Ev kokularınızı sprey şeklinde hazırlamak istemezseniz ve koku her zaman odanızı sarsın isterseniz, küçük bir cam şişe ve bambu çubuklar imdadınıza yetişiyor.
Cam şişenin içerisine birkaç damla tarçın yağı, birkaç damla okaliptüs yağı ve birkaç damla limon sıktıktan sonra bambu çubukları, içine bırakın ve evinizde etkileyici kokuların keyfini çıkarın. Cam şişe ve bambu çubuklar, evinize dekoratif olarak da zarif bir şıklık katacaktır.
Portakal ve limonu ikiye bölüp kabuklarının içini temizledikten sonra içerisine deniz tuzu, nane ve karanfil ekleyin. Odaların herhangi bir köşesine koyacağınız bu portakal ve limonlar zaman geçtikçe kokularını iyice verecek ve odalarınızda muhteşem bir ferahlık sağlayarak bütün evin havasını bir anda değiştirecektir.
Kahve kokusunu sevenler bu fikir sayesinde tüm evde kahve kokusunu hissedebilecek. Küçük kaplara kahve çekirdeklerini doldurduktan sonra kahvelerin üzerine minik mumları yakıp koyun. Isıyla birlikte kahvenin kokusu bütün eve yayılarak sizi rahatlatacaktır.
Evinizin mis gibi kokmasını sağlamak için uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri de evinizdeki büyük mumlara çubuk tarçınları ip yardımıyla bağlamak olacaktır. Bu sayede mum yandıkça tarçın sakinleştirici kokusunu evin her yerine yayacak ve aynı zamanda şık bir görüntü oluşturacaktır.
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