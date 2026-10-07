20 yıl boyunca makyajla uyudu hayatı kabusa döndü! Göz kapağı göz küresine yapıştı

ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki Sarah Koseki'nin yaklaşık 20 yıl boyunca sürdürdüğü bir alışkanlık, göz sağlığıyla ilgili ciddi sorunlar yaşamasına neden oldu. Koseki, yıllarca göz makyajını temizlemeden uyuduğunu ve bir süre sonra gözlerinde dayanılması güç ağrılar yaşamaya başladığını anlattı.

Koseki'nin yaşadığı sorunlar 2021 yılında Meksika'ya yaptığı bir seyahatin ardından daha belirgin hale geldi. Bir gün göz kapağının göz küresine yapışmış gibi olduğunu ve gözlerini açamadığını belirten kadın, yaşadığı sorun nedeniyle görme ve uyuma konusunda güçlük çekti.

BAŞLANGIÇTA KURU GÖZ TEŞHİSİ KONULDU

İlk olarak yaşadığı problemlerin genetik veya yaşa bağlı kuru gözden kaynaklandığı söylendi. Ancak yaklaşık üç ayda bir kornea yırtığı yaşamaya devam edince daha kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyaç duydu.

Koseki, sonunda bir uzmana başvurdu ve 2022 yılında Meibomian Bez Disfonksiyonu (MGD) teşhisi aldı. Cleveland Clinic'e göre MGD, gözlerin kendilerini koruma biçimini etkileyen ve tedavisi bulunmayan kronik bir durum.

Koseki'nin yaşadığı kornea yırtıkları, çalışmasını ve çocuklarına kitap okumasını dahi engelleyecek kadar şiddetli ağrıya neden oluyordu. Yırtık meydana geldiğinde yaklaşık 48 saat boyunca karanlık bir odada beklemek zorunda kaldığını anlatan Koseki, araç kullanamadığını ve göremediğini söyledi.

Kornea yırtıkları, gözün ön kısmındaki saydam tabaka olan korneada meydana gelen küçük çiziklerden oluşuyor. Moorfields Eye Hospital'a göre bu tür yırtıklar genellikle göz yüzeyinin travmaya veya yaralanmaya maruz kalması sonucu ortaya çıkıyor.

"Bir kornea yırtığı yaşamaktansa doğum yapmayı tercih ederim"

Koseki, yaşadığı ağrıyı "hayatını engelleyecek kadar şiddetli" olarak tanımladı. Kornea yırtıklarının araç kullanmasını, çalışmasını ve görmesini engellediğini belirten kadın, bir kez daha aynı durumu yaşamaktansa yeniden doğum yapmayı tercih edeceğini söyledi.

Ancak Koseki'nin başlangıçta tahmin edemediği neden, yıllardır sürdürdüğü göz makyajı alışkanlığıydı.

GÖZ MAKYAJI MEİBOMİAN BEZLERİNİ ETKİLEDİ

Koseki, makyaj alışkanlığını anlatırken özellikle göz makyajını temizlemeden uyuduğunu belirtti. Yıllar boyunca keskin göz makyajları, kuyruklu eyeliner ve gözün iç kısmına eyeliner uyguladığını söyleyen Koseki, bir uzmanın makyaj kalıntılarının meibomian bezlerine ulaşabildiğini kendisine açıkladığını aktardı.

Meibomian bezleri, gözlerin yağlanmasına yardımcı olarak göz yüzeyinin nemli kalmasını ve dış etkenlere karşı korunmasını sağlayan yapılardır.

Koseki, yaşadığı sorunların nedenini daha önce bilseydi gece yatmadan önce düzenli bir yüz ve göz temizliği rutini oluşturacağını söyledi.

GÖZLERİNİ KORUMAK İÇİN HER GÜN DÜZENLİ BAKIM YAPIYOR

Teşhisin ardından gözlerindeki rahatsızlığı hafifletmek için çeşitli yöntemler uygulayan Koseki, zaman zaman göz kapaklarını parmaklarıyla gözlerinden uzaklaştırarak rahatlamaya çalıştığını anlattı.

Tekrarlayan ağrı ve kornea yırtıkları nedeniyle artık göz bakımı konusunda oldukça titiz davranıyor. Günde altı kez göz damlası kullandığını, sabah ve akşam çay ağacı yağı içeren bir temizleyici uyguladığını ve meibomian bezlerindeki yağların yumuşamasına yardımcı olması için ısı maskesi kullandığını belirtti.

Ayrıca her akşam gözlerini nemli tutmak amacıyla Hylo Night göz merhemi kullandığını söyleyen Koseki, uyguladığı rutini her gün diş fırçalayarak çürükleri önlemeye benzetiyor.

KORUYUCU KONTAKT LENS AĞRIYI AZALTIYOR

Koseki, yaşadığı ağrıyı hafifletmek amacıyla doktor tarafından koruyucu bir "kontakt bandaj" da verildiğini belirtti. Bu uygulama, göz kapağının lens yüzeyine yapışmasını önleyen koruyucu bir bariyer görevi görüyor.

Koseki, kornea yırtığı meydana geldiğinde bu koruyucu lensi kullandığını ve ağrının yaklaşık yüzde 75 oranında azaldığını ifade etti.

Ayrıca göz kapakları ve yanak bölgesine ışık darbeleri uygulanarak kalınlaşmış yağların yumuşatılmasına yardımcı olan IPL tedavisinin de kendisine fayda sağladığını söyledi. Koseki, bu tedavinin ardından 18 ay boyunca kornea yırtığı yaşamadığını ancak işlemlerin pahalı olduğunu ve sigorta kapsamında karşılanmadığını belirtti.

ARTIK GÖZ MAKYAJI KULLANMIYOR

Yaşadığı sorunların ardından Koseki, göz makyajını tamamen bıraktı. Artık yalnızca göz altı kapatıcısı kullandığını söyleyen 41 yaşındaki kadın, göz farı veya maskara kullanmanın kendisi için fazla riskli olduğunu düşünüyor.

Makyajı sonrasında temizlese bile göz makyajı kullanmaktan kaçındığını belirten Koseki, yaşadığı deneyimin ardından göz sağlığı konusunda çok daha dikkatli davrandığını ifade ediyor.