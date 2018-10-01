Doğal gaz faturası nasıl düşürülür? İşte tasarruf önerileri

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Doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

1 / 8 KOMBİYİ AÇ KAPA YAPMAK Genel kullanımda yaygın bir yanlış olarak, ev ısınınca kombi kapatılmaktadır. Bu yöntemle tasarruf edileceğini düşünmek doğru değildir. Kombi her açılışında fazladan enerji harcamak zorunda kalacaktır. Bunun yerine, eviniz ısındığında, kombiyi düşük seviyeye getirmek daha doğru bir tercih olacaktır. Tasarruf için zaman ayarlı kombiler de kullanabilirsiniz. İşten eve dönüş saatinizden önceye ayarladığını kombi çalışmaya başlayarak evi siz gelmeden ısıtacaktır. Böylece kombiyi yüksek ısıda çalıştırmak zorunda kalmazsınız. Bunların yanı sıra kapı ve pencerelerin ısı kaçırmadığından emin olmalısınız ve kullanmadığınız odaların peteklerini kapalı tutabilirsiniz.

2 / 8 ISI YALITIM LEVHALARI KULLANIN Radyatörden çıkan ısı, arkasındaki duvarı ısıtır, ısı kaybını önlemek için radyatörün arkasına yalıtım levhaları yerleştirin. Yalıtımsız evde gerçekleşen kaybın yaklaşık yüzde 20'si tek camlı pencerelerden kaynaklanır, çift cam isi kaybını önemli ölçüde azaltır.

3 / 8 DOĞRU KOMBİ TESİSATI Kombininin iyi olması gerektiği kadar, tesisatının da doğru şekilde yapılmış olması oldukça önemlidir. Boşa enerji harcamamak için bu konuya özen göstermek gerekiyor. Peteklerin eşit şekilde ısındığından emin olmak gerekir. Bazı odalar ısınırken, bazı odalar ısınmıyorsa peteklerde bir sorun var demektir. Tesisat boruları çok dirsekliyse de enerji kaybı yaşanır. Tesisatta mümkün olduğunca düz borular kullanılmalıdır.Kombi seçimi ve petek sayısında evin ölçülerine uygun bir seçim yapılmalıdır.

4 / 8 DOĞALGAZ PETEĞİNDE ÇAMAŞIR KURUTMAYIN Kapı ve pencere çerçevesi etrafındaki çatlakları onarın, hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanın. Kış aylarında odalarda mümkün olduğunca çamaşır kurutmayın.

5 / 8 DIŞ CEPHE YALITIMI Eğer tasarruf etmek istiyorsanız kesinlikle iyi bir dış cephe yalıtımı yaptırmış olmanız gerekiyor. Dış cephe yalıtımı hem tasarruf etmenizi sağlar, hem de evdeki rutubet sorununu çözer. Dış cephe yalıtımı binalarda ihmal edilen konuların başında gelir. Oysa tasarrufta en önemli unsur dış cephe yalıtımıdır. Bunun için, eğer bir apartmanda yaşıyorsanız, bina sakinleriyle anlaşarak dış cephe yalıtımı yaptırmalısınız.

6 / 8 ISI PAY ÖLÇER KULLANIN Eğer konutunuz merkezi sistemle ısıtılıyorsa öncelikle sitenin veya apartmanın ilk olarak ısı yalıtımını yaptırması ve akabinde ısı pay ölçer sistemine geçmesi faydalı olacaktır. Böylece ortak kullanım alanlarının dışında, ısınmak için sadece kendi dairenizin harcadığı doğalgazın bedelini ödemiş olursunuz.

7 / 8 GÜNEŞ IŞINLARINDAN DAHA FAZLA YARARLANIN Güneş gören pencerelerin perdelerini açarak güneş ışınlarından daha fazla yararlanın, güneş çekildikten sonra perdeleri mutlaka kapatın. Kapalı perdeler ısı kaybını önemli ölçüde önler. Radyatörlerin ısı akışına engel olacak uzun perdeler kullanmayın.