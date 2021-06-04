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Doğal gaz müjdesinin ardından siyasilerden art arda paylaşım

04.06.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin günlerdir merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından siyasilerden peş peşe tepkiler geldi.

Doğal gaz müjdesinin ardından siyasilerden art arda paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz müjdesi gündeme damgasını vurdu. Hükümetten ve siyasilerden keşfin önemini vurgulayan mesajlar geldi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıkladı: Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğal gaz bulunduSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıkladı: Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğal gaz bulundu

İşte o mesajlar:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan asırlık hayalimizi yeni bir müjdeyle taçlandırdı! Fatih Sondaj Gemimiz Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 sahasında 135 Milyar m³’lük bir doğalgaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 Milyar m³’e ulaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Karadeniz’de 135 milyar metreküplük yeni keşifle birlikte toplamda 540 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle enerjide yeni bir tarih aralanıyor. Milli enerji hamlemizle hep daha ileriye! Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yerli kaynaklar, milli politikalar; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'nin aydınlık geleceği. Emeği geçenlere teşekkürler...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Fatih Sondaj Gemimizin, Sakarya gaz sahası Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi milletimize ve memleketimize hayırlı olsun. Ülkemizi başta enerji olmak üzere her alanda çok daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamd olsun. 135 milyar m3'lük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Sn. Cumhurbaşkanımızın Zonguldak’tan müjdelediği Fatih Sondaj Gemi’mizin Sakarya gaz sahası Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Ter döken tüm enerji çalışanlarımıza teşekkürler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Filyos Limanımızın açılışında ülkemize ve milletimize müjdeyi verdi. Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya gaz sahasında 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yaptı. Büyük ve güçlü Türkiye’ye hayırlı olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan: Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı.

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