Doğal gaz müjdesinin ardından siyasilerden art arda paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz müjdesi gündeme damgasını vurdu. Hükümetten ve siyasilerden keşfin önemini vurgulayan mesajlar geldi.

İşte o mesajlar:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan asırlık hayalimizi yeni bir müjdeyle taçlandırdı! Fatih Sondaj Gemimiz Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 sahasında 135 Milyar m³’lük bir doğalgaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 Milyar m³’e ulaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Karadeniz’de 135 milyar metreküplük yeni keşifle birlikte toplamda 540 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle enerjide yeni bir tarih aralanıyor. Milli enerji hamlemizle hep daha ileriye! Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yerli kaynaklar, milli politikalar; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'nin aydınlık geleceği. Emeği geçenlere teşekkürler...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Fatih Sondaj Gemimizin, Sakarya gaz sahası Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi milletimize ve memleketimize hayırlı olsun. Ülkemizi başta enerji olmak üzere her alanda çok daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız.