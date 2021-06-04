Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıkladı: Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğal gaz bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Belediyedeki programımızın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası'nın heyecanını yaşadık. Türkiye'nin ilk biyomaskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım gaz maskeleri de burada üretilecek.
Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız, heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği tesisleri gezdik, sunumları dinledik.
Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti.
Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda.
Filyos Limanı, boğazların yükünü de hafifletecek.
Karadeniz'de çalışmalara başlayan Fatih Sondaj gemimiz geçen yıl toplamda 405 milyar metreküp rezerv keşfetti.
Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı.
Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı.
Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmak için arkadaşlarımız canla başla çalışıyor.
Üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. 1. aşama deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri. 2. aşama karada doğalgazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. 3. aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır. Doğalgaz kullanıma hazır hale geldiğinde zaten ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız. Türkiye'nin denizdeki ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür.
Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız.