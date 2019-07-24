Doğal güzellik detaylarda mı saklı?

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç, doğal güzelliğinden izinden gidenlere müthiş sağlıklı bilgiler sundu. Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Dinç, doğal güzelliğimizi koruyacak en yeni uygulamaları bizler için paylaştı. Doğal görünümün daha popüler olması aynı zamanda bu tercihleri büyük değişimler yerine küçük dokunuşlara çevirdi. Bu küçük dokunuşlarla detaylar öne çıkarılarak doğal güzellik korunurken, dikkat çekici bir görünüm elde etmek mümkün.

KISA SÜREDE UZUN SÜRE ETKİ

Teknolojinin gelişmesi ve trendlerin bu yönde ilerlemesi aynı zamanda ameliyatsız estetik uygulamalara olan ilgiyi de önemli ölçüde arttırdı. Ameliyatsız estetik uygulamalarının bir diğer avantajı ise istenen görünümün çok kısa sürede elde edilebilmesi ve bu görünümün uzun süre korunabilmesi!

Bu avantajlar sayesinde ameliyatsız estetik uygulamalarına olan talep daha da yükselirken bu alanda daha önemli gelişmeler de yaşanıyor.

DOĞAL GÜZELLİĞİ DESTEKLEMEK

Stres, yorgunluk, kötü beslenme alışkanlıkları, çevre kirliliği ve sigara kullanımı gibi birçok neden cildin kırışmasına, sarkmasına, lekelenmesine ve soluk görünmesine neden oluyor. Ancak yapılacak ufak bir işlem ile cildin eski parlaklığına ve canlılığına dönmesi görünümde büyük bir değişimi de beraberinde getiriyor.