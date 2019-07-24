Doğal güzellik detaylarda mı saklı?

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç, doğal güzelliğinden izinden gidenlere müthiş sağlıklı bilgiler sundu. Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Dinç, doğal güzelliğimizi koruyacak en yeni uygulamaları bizler için paylaştı.Doğal görünümün daha popüler olması aynı zamanda bu tercihleri büyük değişimler yerine küçük dokunuşlara çevirdi. Bu küçük dokunuşlarla detaylar öne çıkarılarak doğal güzellik korunurken, dikkat çekici bir görünüm elde etmek mümkün.
KISA SÜREDE UZUN SÜRE ETKİ
Teknolojinin gelişmesi ve trendlerin bu yönde ilerlemesi aynı zamanda ameliyatsız estetik uygulamalara olan ilgiyi de önemli ölçüde arttırdı. Ameliyatsız estetik uygulamalarının bir diğer avantajı ise istenen görünümün çok kısa sürede elde edilebilmesi ve bu görünümün uzun süre korunabilmesi!
Bu avantajlar sayesinde ameliyatsız estetik uygulamalarına olan talep daha da yükselirken bu alanda daha önemli gelişmeler de yaşanıyor.
DOĞAL GÜZELLİĞİ DESTEKLEMEK
Stres, yorgunluk, kötü beslenme alışkanlıkları, çevre kirliliği ve sigara kullanımı gibi birçok neden cildin kırışmasına, sarkmasına, lekelenmesine ve soluk görünmesine neden oluyor. Ancak yapılacak ufak bir işlem ile cildin eski parlaklığına ve canlılığına dönmesi görünümde büyük bir değişimi de beraberinde getiriyor.
İYİLEŞME SÜRECİNİ BEKLEMEYE GEREK YOK
Doğal yüz ifadesinin korunduğu uygulamalar ile doğal görünüm değiştirilmek yerine desteklenerek istenilen görünüm elde edilebilir. Bu gibi uygulamalar küçük detayların daha dikkat çekici gözükmesini sağlar. Kişinin doğal görünümünü ön plana çıkaran bu uygulamaların bir diğer büyük avantajı ise herhangi bir iyileşme sürecinin olmaması ve uygulamadan hemen sonra kişinin hayatın kaldığı yerden devam edebilmesidir.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN BÖLGELER
Doğal güzelliği korumaya yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda yüz en sık tercih edilen bölgelerin başında geliyor. Göz, burun ve dudak çevresinde meydana gelen kırışıklıkların giderilmesi, boyun ve çene bölgesinin toparlanması ufak birer detay olarak görülse de aslında görünümü bir anda değiştiriyor.
Ayrıca meme, karın, basen ve kalça uygulamaları da yüzden sonra en sık tercih edilen uygulama alanlarından. Buralarda meydana gelen sarkmalar kişinin olduğundan daha yaşlı gözükmesine neden olur. Bu bölgelere yapılan küçük dokunuşlar sayesinde genel görünüm önemli ölçüde iyileştirilir ve daha genç görünüm elde edilebilir.
Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı
Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç
Instagram: @drmehmetemredinc
Okuyucu Yorumları 0 yorum