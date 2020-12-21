Doğal mucize: Anne sütünün faydaları nelerdir?

Anne sütü, sağlık kuruluşlarınca gerçekleştirilen pek çok araştırmaya konu olmuş bir besin kaynağıdır. Özellikle tam anlamıyla doğal bir vitamin ve mineral deposu olması sebebiyle ilk altı aylık dönem ile 2 yaş arasında bebekler için büyük öneme sahiptir. Anne sütünün önemi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

Anne Sütü Nasıl Özellikler İçerir?

Anne sütünün bebekler için adeta mucizevi bir besin kaynağı olduğunu ifade etmek çok da yanlış olmayacaktır. Sağlıklı bir gelişim ve büyüme açısından bebeklerin anne sütü tüketmeleri büyük önem arz etmektedir.

Uzmanlar, özellikle ilk 6 içerisinde tüketilen anne sütünün bebekler için doğal bir aşı niteliğinde olduğunu ifade etmektedir. Bilhassa doğumdan sonra annenin göğsünden gelen ilk sarı süt bebek için son derece önemlidir.

Bebeklerin, hayatın her döneminde ihtiyaç duyulan yağ, vitamin, protein ve demir gibi çeşitli besin kaynaklarına erişim sağlaması oldukça güçtür. Dolayısıyla bebeğin, tüm bu faydalı besin kaynaklarını anne sütü üzerinden temin ettiğini vurgulamak gerekir. Bu anlamda anne sütünün içeriği, bebeğin sağlıklı bir biçimde gelişebilmesi için ihtiyaç duyduğu besinleri bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca anne sütünün içeriği çeşitli koruyucu maddeler de içerir. Bu koruyucu maddeler bebeğin pek çok farklı enfeksiyondan korunmasında büyük rol oynamaktadır. Bebekler için hayati bir öneme sahip olan anne sütü, bebeğin en önemli ve hatta ilk dönemlerde tek besin kaynağıdır. Öyle ki anne sütü emen bir bebeğin çok sıcak iklim koşulları altında dahi ayrıca su içmesine gerek yoktur.