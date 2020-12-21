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Doğal mucize: Anne sütünün faydaları nelerdir?

Perihan Gövel Perihan Gövel 21.12.2020 14:38 | Son Güncelleme:
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Doğal mucize: Anne sütünün faydaları nelerdir?

Bebeklerin sağlıklı bir biçimde büyüyüp gelişmelerinde anne sütü en önemli besin kaynaklarından biridir. Bu doğrultuda bebeğin yapay besinler yerine anne sütüyle beslenmesi büyük önem arz etmektedir. Peki anne sütünün faydaları nelerdir?

Anne sütü, sağlık kuruluşlarınca gerçekleştirilen pek çok araştırmaya konu olmuş bir besin kaynağıdır. Özellikle tam anlamıyla doğal bir vitamin ve mineral deposu olması sebebiyle ilk altı aylık dönem ile 2 yaş arasında bebekler için büyük öneme sahiptir. Anne sütünün önemi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

Anne Sütü Nasıl Özellikler İçerir?

Anne sütünün bebekler için adeta mucizevi bir besin kaynağı olduğunu ifade etmek çok da yanlış olmayacaktır. Sağlıklı bir gelişim ve büyüme açısından bebeklerin anne sütü tüketmeleri büyük önem arz etmektedir.

Uzmanlar, özellikle ilk 6 içerisinde tüketilen anne sütünün bebekler için doğal bir aşı niteliğinde olduğunu ifade etmektedir. Bilhassa doğumdan sonra annenin göğsünden gelen ilk sarı süt bebek için son derece önemlidir.

Bebeklerin, hayatın her döneminde ihtiyaç duyulan yağ, vitamin, protein ve demir gibi çeşitli besin kaynaklarına erişim sağlaması oldukça güçtür. Dolayısıyla bebeğin, tüm bu faydalı besin kaynaklarını anne sütü üzerinden temin ettiğini vurgulamak gerekir. Bu anlamda anne sütünün içeriği, bebeğin sağlıklı bir biçimde gelişebilmesi için ihtiyaç duyduğu besinleri bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca anne sütünün içeriği çeşitli koruyucu maddeler de içerir. Bu koruyucu maddeler bebeğin pek çok farklı enfeksiyondan korunmasında büyük rol oynamaktadır. Bebekler için hayati bir öneme sahip olan anne sütü, bebeğin en önemli ve hatta ilk dönemlerde tek besin kaynağıdır. Öyle ki anne sütü emen bir bebeğin çok sıcak iklim koşulları altında dahi ayrıca su içmesine gerek yoktur.

Anne Sütünün Faydaları Nelerdir?

Anne sütünün sağladığı faydalar saymakla bitmiyor. En bilinen faydalarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Anne sütü; bebeğin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içermesinin yanı sıra gerçek bir yağ ve protein deposudur. Bu doğrultuda bebeğin yaşamsal enerji kaynağı olarak görülebilir. Ayrıca sindirimi, gündelik hayatta kullandığımız inek sütü gibi pek çok süt türünden daha kolaydır.
  • Bebeğin virüs ya da bakteri gibi mikroorganizmalarla mücadele edebilmesi için anne sütünde bulunan antikorların yardımına ihtiyacı vardır.
  • Anne sütü emen bebeklerin astım ya da alerji gibi hastalıklara sahip olma riski çok daha düşüktür. Nitekim, anne sütü yerine hazır mamayla beslenen bebeklerin üst solunum ve bağırsak ile ilgili enfeksiyonlara daha kolay maruz kaldığı tespit edilmiştir. Bunun sebebi olarak anne sütünde bulunan bazı maddelerin bebeği enfeksiyonlardan koruması gösterilmiştir.
  • Doğumdan sonra annenin göğsünde, yoğun ve sarı bir sıvı üretilir. Bu sıvıya kolostrum adı verilir. Protein oranı itibarı ile son derece değerli olan kolostrum sıvısı, ayrıca pek çok faydalı maddeyi de bünyesinde barındırır. Bebeğin bu sıvıyı emmesi ise, özellikle sindirim sisteminin gelişmesi açısından oldukça faydalıdır.
  • Bağışıklık sistemini güçlendiren, enfeksiyon hastalıklarından koruyan anne sütünün bir diğer faydası; anne sütüyle beslenen kız çocuklarının ileride meme kanserine yakalanma risklerinin nispeten daha düşük olmasıdır.
  • İçeriğinde bulunan maddeler sayesinde antibiyotik kullanımı gerektiren hastalıkları azaltır.
  • Bebeğin organlarının sağlıklı bir şekilde gelişmesine olanak verir. Ayrıca kemik, çene ve diş gelişimde de önemli rolü vardır.

Anne Sütünün Cilde Faydaları Nelerdir?

Peki anne sütünün cilde faydaları nelerdir? Çeşitli araştırmalara göre anne sütünün cilt bakımı açısından da büyük faydaları mevcuttur. Bu doğrultuda anne sütünden, sadece bebeklerin beslenmesi için değil, cilt bakımı için de faydalanabilmektedir.

  • Anne sütü, cildi gerginleştirerek daha genç bir görünüm kazanmanıza yardımcı olur.
  • Güneş yanığı gibi basit yanıklar da anne sütünün oldukça faydalı olduğu belirtilmiştir.
  • Sivilce ve kızarıklıkları gidermede de kullanılan anne sütü, özellikle böcek ısırması kaynaklı acı ya da kaşıntılar için de kullanılmaya uygundur.
  • Doğal bir nemlendirici olarak kabul edilebilecek anne sütü, ciltteki çatlakları giderebilmektedir.

Anne Sütünün Rengi Nasıl Olmalıdır?

Anne sütünün rengi, emzirme dönemine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Zaman zaman anneler anne sütü renginde meydana gelen değişikliklerden dolayı endişeye kapılsa da bu durum son derece doğaldır. Peki anne sütü renginin değişmesi ne anlama gelir?

Doğumdan sonraki ilk günlerde göğüslerde oluşan kolostrum, besleyici maddeler açısından oldukça zengindir. Bebeğin bağırsak ve sindirim sisteminin gelişmesini büyük öneme sahip olan bu sıvı daha koyu renktedir. Benzer bir biçimde bu dönemde anne sütünün daha az olması da normaldir.

Kolostrum döneminden sonra anne sütünün yavaş yavaş beyazlamaya başlaması beklenir. Bu değişimin sebebi ise süt içerisindeki şeker ve yağ oranının artışına dayanır.

Anne sütünün niteliği açısından en önemli faktör annenin beslenme alışkanlıklarıdır. Beslenme türüne göre sütte bazı renk değişimleri meydana gelebilir. Bu doğrultuda anne sütünü daha kaliteli bir hale getirmek için sağlıklı bir beslenme planı yapmak büyük önem taşır.

Anne Sütü Nasıl Artırılır?

Anne sütünü artırmak sık emzirme ile doğru orantılıdır. Buna göre anne bebeğini ne kadar sık emzirirse, sütü de bu oranda artacaktır. Ancak emzirmesine rağmen anne sütünde bir artış gözlenmezse anneler her emzirmenin ardından 15 dk boyunca süt sağma makinesi ile sağma yapabilirler. Bu da anne sütünü artıran etkenlerden biridir. Buna ek olarak anne sütünü artırmak için et, balık, yeşil yapraklı sebzeler, ceviz, badem, baklagiller, dut, üzüm gibi besinlerin daha sık tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

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