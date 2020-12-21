Doğal mucize: Anne sütünün faydaları nelerdir?

Anne sütü, sağlık kuruluşlarınca gerçekleştirilen pek çok araştırmaya konu olmuş bir besin kaynağıdır. Özellikle tam anlamıyla doğal bir vitamin ve mineral deposu olması sebebiyle ilk altı aylık dönem ile 2 yaş arasında bebekler için büyük öneme sahiptir. Anne sütünün önemi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.
Anne sütünün bebekler için adeta mucizevi bir besin kaynağı olduğunu ifade etmek çok da yanlış olmayacaktır. Sağlıklı bir gelişim ve büyüme açısından bebeklerin anne sütü tüketmeleri büyük önem arz etmektedir.
Uzmanlar, özellikle ilk 6 içerisinde tüketilen anne sütünün bebekler için doğal bir aşı niteliğinde olduğunu ifade etmektedir. Bilhassa doğumdan sonra annenin göğsünden gelen ilk sarı süt bebek için son derece önemlidir.
Bebeklerin, hayatın her döneminde ihtiyaç duyulan yağ, vitamin, protein ve demir gibi çeşitli besin kaynaklarına erişim sağlaması oldukça güçtür. Dolayısıyla bebeğin, tüm bu faydalı besin kaynaklarını anne sütü üzerinden temin ettiğini vurgulamak gerekir. Bu anlamda anne sütünün içeriği, bebeğin sağlıklı bir biçimde gelişebilmesi için ihtiyaç duyduğu besinleri bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca anne sütünün içeriği çeşitli koruyucu maddeler de içerir. Bu koruyucu maddeler bebeğin pek çok farklı enfeksiyondan korunmasında büyük rol oynamaktadır. Bebekler için hayati bir öneme sahip olan anne sütü, bebeğin en önemli ve hatta ilk dönemlerde tek besin kaynağıdır. Öyle ki anne sütü emen bir bebeğin çok sıcak iklim koşulları altında dahi ayrıca su içmesine gerek yoktur.
Anne sütünün sağladığı faydalar saymakla bitmiyor. En bilinen faydalarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür:
Peki anne sütünün cilde faydaları nelerdir? Çeşitli araştırmalara göre anne sütünün cilt bakımı açısından da büyük faydaları mevcuttur. Bu doğrultuda anne sütünden, sadece bebeklerin beslenmesi için değil, cilt bakımı için de faydalanabilmektedir.
Anne sütünün rengi, emzirme dönemine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Zaman zaman anneler anne sütü renginde meydana gelen değişikliklerden dolayı endişeye kapılsa da bu durum son derece doğaldır. Peki anne sütü renginin değişmesi ne anlama gelir?
Doğumdan sonraki ilk günlerde göğüslerde oluşan kolostrum, besleyici maddeler açısından oldukça zengindir. Bebeğin bağırsak ve sindirim sisteminin gelişmesini büyük öneme sahip olan bu sıvı daha koyu renktedir. Benzer bir biçimde bu dönemde anne sütünün daha az olması da normaldir.
Kolostrum döneminden sonra anne sütünün yavaş yavaş beyazlamaya başlaması beklenir. Bu değişimin sebebi ise süt içerisindeki şeker ve yağ oranının artışına dayanır.
Anne sütünün niteliği açısından en önemli faktör annenin beslenme alışkanlıklarıdır. Beslenme türüne göre sütte bazı renk değişimleri meydana gelebilir. Bu doğrultuda anne sütünü daha kaliteli bir hale getirmek için sağlıklı bir beslenme planı yapmak büyük önem taşır.
Anne sütünü artırmak sık emzirme ile doğru orantılıdır. Buna göre anne bebeğini ne kadar sık emzirirse, sütü de bu oranda artacaktır. Ancak emzirmesine rağmen anne sütünde bir artış gözlenmezse anneler her emzirmenin ardından 15 dk boyunca süt sağma makinesi ile sağma yapabilirler. Bu da anne sütünü artıran etkenlerden biridir. Buna ek olarak anne sütünü artırmak için et, balık, yeşil yapraklı sebzeler, ceviz, badem, baklagiller, dut, üzüm gibi besinlerin daha sık tüketilmesi tavsiye edilmektedir.
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