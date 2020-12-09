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Doğal oda spreyi yapmanın beş basit yolu! Hiçbir kimyasal içermiyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hızlı yaşam temponuz, çoğu zaman ne kadar kötü kokuların ruh halimiz ve duygularımız üzerinde etkisi olabileceğini görmezden geldiğimiz anlamına gelir. Ama şimdi en sevdiğiniz aromaları hayal etmeye çalışın. Taze pişmiş ekmek, sıcak kahve, denizin tuzluluğu veya ormanın taze kokuları olabilir. İyi haber şu ki, evinizde en sevdiğiniz aromaların çoğunu kimyasal kullanmadan yeniden oluşturabilirsiniz.

Doğal oda spreyi yapmanın beş basit yolu! Hiçbir kimyasal içermiyor

Eviniz için doğal oda spreyleri için beş harika fikirden oluşan bir koleksiyon oluşturduk. Sadece evinizi veya dairenizi içeride olmayı daha keyifli hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda ruh halinizi de iyileştirirler. Derin bir nefes alın ve keyfini çıkarın!

ELMA, TARÇIN, YILDIZ ANASON VE KARANFİL

Bu taze ama aynı zamanda keskin koku, serin bir yaz akşamının havasına mükemmel uyum sağlar. Elmaları ince dilimler halinde doğrayın, bir kavanoza koyun ve biraz su dökün. Biraz tarçın çubuğu, birkaç karanfil ve birkaç parça yıldız anason ekleyin. Malzemelerin oranını değiştirerek bu aromayı değiştirebilirsiniz.

LİMON, MİSKET LİMON, BİBERİYE VE VANİLYA

Biberiye ve vanilya gerçekten canlandırıcı ve taze bir aroma. Limon ve misket limonu dilimler halinde kesin, bir kavanoza koyun ve su ekleyin. Sadece birkaç damla vanilya özü ve 3-4 dal biberiye ekleyin.

LİMON, KEKİK, NANE VE VANİLYA ÖZÜ

Bir limonu dilimler halinde kesin, bir kavanoza koyun ve biraz su dökün. Birkaç taze dal nane ve kekik ekleyin. Ayrıca kurutulmuş kekik ve nane yapraklarını da kullanabilirsiniz. Birkaç damla vanilya özü ekleyin.

PORTAKAL, ZENCEFİL VE BADEM

Tatlı ve baharatlı badem aroması ile portakalların sulu kokusunun karışımı mükemmel bir kombinasyon oluşturur. Bir portakalı kalın yuvarlak dilimler halinde kesin, bir kavanoza koyun ve biraz su dökün. Aromayı daha da taze hale getirmek için birkaç dilim limon ekleyin. Biraz taze zencefil de kullanabilirsiniz (küçük dilimler halinde kesilmiş). Sonra birkaç damla badem özü ekleyin.

SALATALIK, FESLEĞEN VE LİMON OTU

Salatalık ve limon otunun tazeliğiyle karıştırılan keskin fesleğen kokusu, duyularınızı harekete geçirecek bir şey arıyorsanız, çabucak favoriniz haline gelecektir. Birkaç dilim salatalığı kesin, bir kavanoza koyun ve su ekleyin. Birkaç dal fesleğen (kuru fesleğen kullanabilirsiniz) ve birkaç damla limon otu yağı ekleyin.


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