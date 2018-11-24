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Doğal ortamında aç kalan tilki yemek için turistik tesise geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 19:05 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğal ortamında yiyecek bulmakta güçlük çeken bir tilki, karnını doyurmak için her gün turistik bir tesise geliyor - Tesis sahibi Erdal Varlıel: "Gülistan, ilk tesisimizin yakınına geldiğinde ona et ve kemik parçaları verdik. Şimdi ise her akşam buraya geliyor, elimizle besliyoruz"

TUNCELİ (AA) - Kar yağışının yanı sıra soğuk havanın da etkili olduğu Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yiyecek bulmakta güçlük çeken bir tilki, hayvansever Erdal Varlıel ile arkadaşları tarafından besleniyor.

Mevsim şartları nedeniyle yiyecek bulamayan tilki, Varlıel'in kendisine yemek vermesi üzerine yaklaşık iki aydır her akşam Güneykonak köyünde Varlıel'in turistik tesisine geliyor.

Varlıel, "Gülistan" adını verdiği tilkiye et ve kemikle özenle bakıyor. Sevimli haliyle ilgi çeken tilki, karnını doyurduktan sonra tekrar doğal yaşam ortamına dönüyor.

Erdal Varlıel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık ilçesinin yaban hayatı varlığı açısından zengin olduğunu söyledi.

İlçede kurt, ayı, domuz ve tilkilerin sayıca çok olduğunu belirten Varlıel, yabani hayvanlara karşı merhametli olunması gerektiğini vurguladı.

Varlıel, bölgede tilkilerin sürekli göz önünde dolaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gülistan, ilk tesisimizin yakınına geldiğinde ona et ve kemik parçaları verdik. Şimdi ise her akşam buraya geliyor, elimizle besliyoruz. Tesise geldiğinde bizim oturduğumuz kulübenin camına çıkıyor. Geldiğini haber veriyor. Ben de kulübenin kapısını açıyorum, içeriye giriyor. Kanepeye çıkıyor, oturuyor, içeride geziniyor. Çok sevimli bir hayvan. Bizden hiç kaçmıyor."

Hayvansever Doğucan Yerlikaya da yaban hayvanlarına ulaşmak için evcilleştirmeye gerek olmadığını anlatarak, "İlçemizdeki yabani hayvanlar, insanlarımız tarafından kapılarının önündeki hayvanlar gibi besleniyor. Yaban hayatının korunması ekolojik denge için önemlidir. Bizler de bu konudaki hassasiyete sahip insanlarız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ovacık Tilki Tunceli

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