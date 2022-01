Doğallıktan vazgeçemeyenler için toprak tonlarında makyaj rehberi

Kahverengi, bronz, bej ve krem renklerin hakim olduğu toprak tonlarını kullanarak doğal ama etkili bir makyaj yapabilirsiniz. Üstelik bu görünüme birkaç malzeme kullanarak hızlı bir şekilde kavuşabilirsiniz. Gelin, toprak tonlarında makyaj tüyolarını ve ürün önerilerini birlikte inceleyelim.

1. Gözlerini doğal bir şekilde belirginleştir

Doğal toprak tonlarında bir makyajda gözlerinizi kahverengi bir kalemle belirginleştirip onlara derinlik katabilirsiniz.

Kalıcı ve etkili bir göz makyajı için...

Gözlerinizi belirginleştirmek için kalıcı ve etkili bir kaleme ihtiyacınız varsa Maybelline New York markasının Tattoo Liner jel göz kalemi serisindeki Smooth Walnut isimli ürününü mutlaka denemenizi öneririz. Kirpik diplerine uygulayarak gözlerinizi siyah veya diğer tonlara göre çok daha doğal bir şekilde belirginleştirebilirsiniz. Yumuşak ucu sayesinde sürdükten sonra hızlıca dağıtıp buğulu bir görünüm elde edebileceğiniz göz kalemi, sabitlendikten sonra gün boyu dayanıklılığını koruyor.

Maybelline New York'un en sevilen ürünlerinden Tattoo Liner jel göz kaleminin kahverengi tonunu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

Gözleriniz yaşarsa da makyajınız bozulmasın!

Toprak tonlarında makyajın en can alıcı tüyolarından biri siyah veya iddialı bir renk yerine kahverengi tonlarında bir kalemle kirpik diplerini belirginleştirmek. Gözlerinize derinlik katmak için gözleriniz yaşarsa da akmayacak bir kalem arıyorsanız Flormar'ın 106 numaralı kalemine bakabilirsiniz. Markanın suya dayanıklı göz kalemi serisinde yer alan bu kahverengi ton ile gözlerinizi doğal bir şekilde belirginleştirebilirsiniz. Dilerseniz kalemi bir fırça yardımıyla dağıtarak daha doğal ve buğulu bir görünüm elde edebilirsiniz.

Flormar'ın suya dayanıklı ve gün boyu kalıcı kahverengi göz kalemini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

2. Biraz farla gözlerinize ışıltı katın!

Toprak tonlarında makyajın ikinci adımı gözlerinizi aynı tonlarda bir farla renklendirmek.

Parmakla sürebileceğiniz kadar pratik bir ürün!

Gözlerinize ışıltı ve canlılık katmak için kullanabileceğiniz en pratik ürünlerden biri parmağınızla bile sürebileceğiniz krem farlar. Toprak tonlarında bir makyaj içinse Maybelline New York'un Color Tattoo serisinde bulunan On And On Bronze isimli ürün ideal bir seçim olabilir. İster parmağınızla ister bir fırça yardımıyla pratik bir şekilde göz kapağınıza sürüp dağıtabileceğiniz bu farı dilerseniz ince uçlu bir fırça yardımıyla kirpik diplerinize de uygulayabilir, gözlerinize ışıltılı bir görünüm kazandırabilirsiniz. Ayrıca bu serinin açık bir tonuyla göz pınarlarınızı aydınlatarak daha canlı bir sonuç elde edebilirsiniz.

Maybelline New York Color Tattoo serisinden On And On Bronze krem farı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

Toprak tonlarında birkaç rengi bir arada kullanın

Doğal görünümlü makyajınız için gözlerinizde birkaç rengi birden kullanmak isterseniz Max Factor Masterpiece Nude Palette serisinin Cappucino Nudes isimli ürününü tercih edebilirsiniz. İçinde ışıltılı ve mat farların bulunduğu bu palette toprak tonlarında toplam 8 renk bulunuyor. En açık renkle göz kapağınıza bir baz oluşturduktan sonra orta tonlarla bir geçiş yapabilir, koyu kahvelerle de gözlerinize derinlik katabilirsiniz. Kadifemsi yapısı sayesinde kolayca sürebileceğiniz bu renklerle makyajınızı bir üst seviyeye taşıyın!

Max Factor'un Cappucino Nudes Far Paleti'ni detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

3. Kirpiklerde de toprak tonları...

Toprak tonlarında makyajın en önemli ipuçlarından biri de siyah yerine kahverengi bir maskara kullanmak.

Kıvrık ve dolgun kirpikler!

Etkili bir göz makyajının olmazsa olmazı yoğun maskaralar. Toprak tonlarında ve daha doğal görünümlü bir makyajda ise işin sırrı siyah yerine kahverengi maskara kullanmak. Makyajınızın bu adımında Lancome'un dillere destan Hypnose Drama adlı maskarasının kahverengi tonunu tercih edebilirsiniz. Kirpiklere anında dolgunluk ve hacim veren bu maskara S şekilli fırçası sayesinde kirpiklere kalkık ve kıvrık bir görünüm kazandırıyor.

Dolgun ve hacimli kirpik görünümüne sahip olmak istiyorsanız Lancome Hypnose Drama Maskara'nın Excessive Brown rengini incelemek ve güvenle satın almak için hemen buraya tıklayın.

4. Biraz bronzluk katmak önemli!

Göz makyajını tamamladıktan sonra bir bronzer yardımıyla yüzünüzü ısıtın!

Yumuşacık bir doku...

Yüzünüzü ısıtmak, ona biraz bronzluk katmak için cilt dostu makyaj ürünleriyle adından sıkça söz ettiren Physicians Formula'nın Murumuru Butter serisinde yer alan bronzerı tercih edebilirsiniz. Yumuşacık dokusu ve egzotik kokusuyla yazı teninizde hissetmenizi sağlayacak olan bronzer, toprak tonlarındaki makyajınıza sıcaklık ve canlılık katacak. Ciltle anında bütünleşen yapısı sayesinde son derece doğal bir bronzluk elde edebileceğiniz bronzerı bir fırça yardımıyla uygulayabilirsiniz.

Physicians Formula markasının harika kokulu ve yumuşacık dokulu bronzerını detaylı bir şekilde incelemek ve hemen sepete eklemek için buraya tıklayın.

Hem sıcaklık hem ışıltı!

Toprak tonlarındaki makyajınızda yüzünüzü ısıtacak bronzer ve ona ışıltı katacak aydınlatıcıların bir arada olduğu bir palet tercih etmek isterseniz Bell'in hipoalerjenik ürününe bakabilirsiniz. İçinde sıcak tonlu ve ışıltılı bir bronzerın yanı sıra 3 farklı tonda aydınlatıcı bulunan paletteki bronz renkle yüzünüzü ısıtabilir, dilediğiniz aydınlatıcı ile yüzünüze ışıltı katabilirsiniz. Dilerseniz farklı tonları karıştırarak kendi renginizi de oluşturabilirsiniz.

Bells markasının hipoalerjenik özelliği ile hassas ciltlerin de gönlünü çalan bronzer ve aydınlatıcı paletini daha detaylı incelemek ve hemen satın almak için buraya tıklayın.

5. Dudakları renklendirmeden olmaz!

Sıra geldi dudakları renklendirmeye.

Dudakları belirginleştirmek için...

Göz makyajını tamamlayıp yanakları da ısıttıktan sonra sıra geldi dudakları belirginleştirmeye. Toprak tonlarında bir makyajda dudaklarınızı belirginleştirmek için nude tonlarda bir dudak kalemi kullanmanızı öneririz. Bunun için Golden Rose markasının Dream Lips dudak kalemi serisindeki 501 numaralı ürüne bakabilirsiniz. Yumuşak ucuyla son derece kolay sürülen bu kalem ile dudak hatlarınızı belirginleştirebilir, tüm dudağınıza uygulayarak ruj adımından önce bir baz oluşturabilirsiniz. Golden Rose'un özel formülüne ve yüksek kalitesine güvenin!

Golden Rose Dream Lips serisinin 501 numaralı nude tonlu dudak kalemini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Canlı ve nemli dudaklar!

Dudaklarınıza canlılık ve renk katmak için L'Oréal Paris markasının Color Riche Matte Addiction serisinden 633 numaralı Moka Chic Nude isimli ürünü tercih edebilirsiniz. İçerdiği kamelya yağı ile dudaklarınızı nemlendiren rujun formülünde yer alan jojoba yağı ise rujun kalıcılığını sağlıyor. Uzun süre akmadan veya bulaşmadan görünümünü koruyabilen bu ruj, yumuşak jel formülü ile dudaklarınıza nemli bir görünüm kazandırarak dolgunluğunu artırıyor. Mat ve yoğun renk tutkunları bu ürünü mutlaka denemeli!

L'Oréal Paris markasının Color Riche Matte Addiction 633 numaralı rujunu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

Gün boyu sizinle kalacak bir ruj!

Dudaklarınızı renklendirmek için likit rujlar kullanmayı seviyor ve gün boyu kalıcı bir ürün arıyorsanız Pastel'in Daylong Lipcolor Kissproof serisinde yer alan 31 numaralı ruja bakmalısınız. Adından da anlaşılacağı gibi öpücüklere bile dayanıklı olan Pastel likit ruju pratik bir şekilde dudaklarınıza uygulayabilirsiniz. Kadifemsi ve mat bir bitişi olan bu ruj, tüm gün canlılığını kaybetmiyor. Sabah dudağınıza sürüp evden çıkın ve gün boyu tazelemeye gerek duymadan dudaklarınızla ışıldayın!

Pastel markasının Daylong Lipcolor Kissproof serisinde yer alan kalıcı likit rujunu buraya tıklayarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.