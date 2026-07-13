KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Doğduğu günden beri ilk ayakkabısını 51 yaşında giyebildi!

Düzce'de hayatı boyunca hiç ayakkabı giyemeyen 51 yaşındaki Melek Kandil'in, doğuştan 'çarpık ayak' rahatsızlığı bulunuyordu. Diz ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede geçirdiği başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Kandil, "Şu anki mutluluğumu nasıl anlatsam bilemiyorum" dedi.

Doğduğu günden beri ilk ayakkabısını 51 yaşında giyebildi!

Çocukluk döneminde ayağındaki şekil bozukluğu nedeniyle akran zorbalığına maruz kalan ve geçmiş yıllarda geçirdiği operasyonlardan sonuç alamayan Melek Kandil, rahatsızlığını kabullenerek hayatına devam etti.

Dizindeki ağrıların artması üzerine Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliniğine başvuran 2 çocuk annesi Kandil'i muayene eden Op. Dr. Celal Armağan, dizdeki sorunun ayaktaki anatomik bozukluktan kaynaklandığını tespit etti.

Doğduğu günden beri ilk ayakkabısını 51 yaşında giyebildi! 1

Doktorunun ayağındaki şekil bozukluğunun riskli ancak mümkün olan bir ameliyatla düzeltilebileceğini belirtmesi üzerine yeniden umutlanan Kandil, iki aşamalı bir operasyon geçirdi. Başarılı geçen ameliyatın ardından ayağı normale dönen Kandil, hayatında ilk kez ayakkabı giyerek yürümeye başladı.

Doğduğu günden beri ilk ayakkabısını 51 yaşında giyebildi! 2

"İLK KEZ AYAKKABI GİYDİM, DÜNYALAR BENİM OLDU"

Ayağından tamamen umudunu kestiğini ve hastaneye sadece diz şikayetiyle gittiğini belirten Melek Kandil, yaşadığı mutluluğu anlattı. Kandil, "Yıllar sonra Dr. Celal beye başvurdum. Sağ olsun, ameliyat etti. Sayesinde ameliyattan sonra ilk defa ayakkabı giymeye başladım. Hayatımda hiç ayakkabı giymemiştim, onun sayesinde giydim. 'Dünyalar benim oldu' desem yeridir. Sevindim çünkü dışarı çıkamıyordum, evden insanları seyrediyordum. Karda, kışta, yağmurda, güneşte hep evdeydim. Çocukken de çok dışlandım, küçümsendim. 'Çolaksın, topalsın' dediler. Dünya şu an umurumda değil. Şu anki mutluluğumu nasıl anlatsam bilemiyorum. İlk defa ayakkabı giyebiliyor olmak çok güzel bir duygu. Doğumumdan 50 yaşına kadar ilk defa ayakkabı giydim" dedi.

Doğduğu günden beri ilk ayakkabısını 51 yaşında giyebildi! 3

Melek Kandil, doktora diz şikayeti ile başvurduğunu belirterek, "Ben ayağımdan umudumu kesmiştim. Diz şikayeti ile doktora başvurdum. Doktorum 'ameliyat olabilir ama riskli' dedi. Ben de şansımı denemek istedim. İyi ki de denemişim. Doktorum Celal Armağan'dan Allah razı olsun. Ailem de sağlıma kavuşmama çok sevindi. Eşim, çocuklarım elimi hiç bırakmadılar" dedi.

Doğduğu günden beri ilk ayakkabısını 51 yaşında giyebildi! 4

"YÜRÜYEREK BANA KONTROLE GELDİ"

Op. Dr. Celal Armağan ise hastanın dizindeki problemin doğrudan ayağındaki açısal bozukluktan kaynaklandığını ifade ederek, sürece ilişkin şunları kaydetti: "Melek hanım polikliniğimize 2 yıl önce diz şikayetleri ile geldi. Dizindeki sorunun vücudundaki, açısal ve ayağındaki problemden kaynaklandığını söyledim. Ayrıca dizinden operasyon geçirse dahi sorunun çözülmeyeceğini de söyledim. Önemli olan ayağındaki bozukluğun giderilmesiydi. Melek hanım ise daha önce çok doktorlara gittiğini, ameliyatlar geçirdiğini anlattı. Ayağındaki sorundan dolayı ameliyat olamayacağını, doktorların ameliyat olsa dahi sakat kalma ihtimalinden bahsettiklerini söyledi bana. Ameliyatın risk olduğunu ancak bu riski hep birlikte almamız gerektiğini söyledim. Melek hanım bana güvendi. Melek hanımın ameliyatı 2 aşamada yapıldı. Sonrasında ise hayatında hiç ayakkabı giymemiş bir hastam, ayakkabısını giyip, yürüyerek bana kontrole geldi."

Doğduğu günden beri ilk ayakkabısını 51 yaşında giyebildi! 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnatçı kireç lekelerine karşı yapay zekadan basit çözüm!İnatçı kireç lekelerine karşı yapay zekadan basit çözüm!
13-19 haftasında şans kapıyı bu üç burç için aralayacak!13-19 haftasında şans kapıyı bu üç burç için aralayacak!

Anahtar Kelimeler:
Düzce ayakkabı diz ağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.