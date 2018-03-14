İngiltere'de yaşayan anne Cheri Price, prematüre bebeğinin nasıl kırmızı bir ciltle doğduğunu, böylelikle beyninin nasıl görünür olduğunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Doğduğuktan sonra akciğerleri sönen ve bir süre nefes alamayan Hailie'yi annesi, ancak 18 gün sonra kucağına alabildi. Anne Price,''Halen fetüs aşamasındaydı ve hiç bebeğe benzemiyordu. Doğduğunda kırmızı bir uzaylıya benziyordu.

Doğumdan itibaren bir kuluçka makinesine konuldu. Ve ona dokunamadık- ama beyninin tüm damarlarını görebiliyorduk. Hayatta kalacağına inanmadık

bile''diye konuşuyor.

24 haftalık doğan Hailie'ye yüzde 35'lik bir yaşama şansı verildi. Hailie'de yaşama sıkı sıkı tutundu ve artık 1 yaşında.

Anne Cheri,''Onunla gurur duyuyorum. Yaşadığımız şey ve yaşadığı şey korkunçtu. Onu çok fazla noktada kaybedeceğimizi düşündük ve hiçbir şekilde yardımımız olmadı''diye ekliyor.