KADIN

'Doğduğunda kırmızı bir uzaylıya benziyordu'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 14.03.2018 14:00 | Son Güncelleme

İngiltere Middlesbrough'da 510 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek Hailie Dillon, o kadar küçük doğdu ki beynindeki tüm damarlar belli oluyor, bu cildinin pigmentasyon geliştirmek için zamanının olmadığı ve kafatasının da tam olarak gelişmediği anlamına geliyordu.

'Doğduğunda kırmızı bir uzaylıya benziyordu'

İngiltere'de yaşayan anne Cheri Price, prematüre bebeğinin nasıl kırmızı bir ciltle doğduğunu, böylelikle beyninin nasıl görünür olduğunu sosyal medya hesabında paylaştı.

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Doğduğuktan sonra akciğerleri sönen ve bir süre nefes alamayan Hailie'yi annesi, ancak 18 gün sonra kucağına alabildi. Anne Price,''Halen fetüs aşamasındaydı ve hiç bebeğe benzemiyordu. Doğduğunda kırmızı bir uzaylıya benziyordu.

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Doğumdan itibaren bir kuluçka makinesine konuldu. Ve ona dokunamadık- ama beyninin tüm damarlarını görebiliyorduk. Hayatta kalacağına inanmadık
bile''diye konuşuyor.

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24 haftalık doğan Hailie'ye yüzde 35'lik bir yaşama şansı verildi. Hailie'de yaşama sıkı sıkı tutundu ve artık 1 yaşında.

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Anne Cheri,''Onunla gurur duyuyorum. Yaşadığımız şey ve yaşadığı şey korkunçtu. Onu çok fazla noktada kaybedeceğimizi düşündük ve hiçbir şekilde yardımımız olmadı''diye ekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hailie Dillon prematüre doğum

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