Doğduğunuz aya göre nasıl bir kadın olduğunuzu analiz edin

Ancak bu analiz sadece kadınlar için. İşte başlıyoruz...

OCAK

Ocak ayında doğan kadınlar son derece iddialı oldukça ciddi ve muhafazakardır. Bu ayda doğan kadınlar gerçekten çok meşhur olmaya yatkındır. Kendi duyguları hakkında konuşmayı sevmezler. Sadece kendileriyle aynı görüşte ve vizyonda olan insanların onlara yaklaşmasına izin verirler.

ŞUBAT

Şubat kadınları gerçekten romantik ve sabırlıdır. Herkes onları anlamaz, zihinleri değişken durumdadır. Bu kadınlar biraz soyut bir düşünce yapısı vardır. Eğer onlara ihanet ederseniz, bir daha asla onları göremezsiniz.

MART

Mart ayında doğan kadınların güçlü bir karizması ve güzelliği vardır. Gerçekten sadık ve adanmışlardır. Bu kadınların aşık olması zordur. Onları sıkana kadar çok sevimlilerdir. Mart doğumlu bir kadınla aynı evi paylaşmak çok keyiflidir.

NİSAN

Nisan doğumlu kadın diplomattır ve oldukça hızlı bir şekilde herkes ile iletişim kurabilirler. Bazen, kendilerine merhamet göstermeyi bilmezler. Çoğunluğu gerçekten kıskançtır ve patlarsa çok tehlikeli olabilir. Nisan kadınları sizi dünyadaki en mutlu erkek yapacaktır. Onların ruhunu güvenenlere açarlar ve kaybetmemeye çalışırlar.