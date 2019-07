Doğduğunuz aya göre nasıl bir kadın olduğunuzu analiz edin

Bu kadınlar öz merkezin ve müthiş bir kalbin kombinasyonudur. Bu kadınlarla uğraşmayın çalışmayın çünkü eninde sonunda onlar kazanacaktır. Her zaman ilginin merkezi olmak ve erkeklerin ilgisini çekmek isterler.

EYLÜL

Eylül ayında doğan bu kadınlar nazik, disiplinli ve muhteşemdir. Onlara ihanet edecek olanları asla affetmezler. Bu nedenle, intikam almayı severler. Bu kadınlar uzun ilişkiler isterler, yani bir gecelik ilişkiler yaşamazlar. Sevgilerini kanıtlayan erkeklerle beraber olurlar.

EKİM

Ekim ayında doğan kadınlar güçlü bir karaktere sahiptir. Gerçekten duygusaldırlar, ancak başkalarının önünde ağlamazlar. Gerçekten akıllıdırlar ve ruhlarını herkese açmazlar çünkü insanların bunu kötüye kullanma eğilimi taşıdıklarını düşünürler. Diğer dişiler onlardan çokça hoşlanmazlar çünkü onlara imrenirler.

KASIM

Kasım ayında doğan kadınlar her zaman diğerlerinden bir adım öndedir. Kolaylıkla yalan söyleyen bir insanı anlayabilirler. Gerçeği duymaya hazır değilseniz asla onlardan fikir talep etmemeniz gerekir.

ARALIK

Aralık ayında doğan kadınlar gerçekten sabırsız olabilirler ancak her daim şanslıdırlar çünkü her koşulda kazanırlar. Bu kadınlar havayı yükseltmenin en iyi yollarını bilirler. Açık bir kalpleri vardır. Bazen canları çok acıtılır ancak bir güç her daim onların yanındadır ve bu kadınlar sonunda hak ettikleri şeylere kavuşurlar.

