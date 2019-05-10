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Doğmayan bebeğinizin sağlığı sizin elinizde!

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 10.05.2019 16:17 | Son Güncelleme

Anne-baba olmak beraberinde birçok sorumluluk getiriyor. Doğmayan bebeğinizin sağlığı sizin elinizde! Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında gebelik öncesi beslenmeyi ele aldı.

Doğmayan bebeğinizin sağlığı sizin elinizde!

Gebelikte beslenme, emzirme döneminde beslenme hepimizin bildiği ve konuştuğu şeyler. Peki ya gebelik öncesi beslenme? Hiç düşündünüz mü?

Anne ve baba olmayı düşündüğünüzde başlıyor bebeğinize karşı sorumluluklarınız. Doğacak bebeğinizin yapısal bozukluk, diyabet, alerji, otizm, kardiyovasküler gibi birçok hastalık ile doğmasında anne-baba beslenmesinin büyük bir etkileşimde olduğunu biliyor muydunuz?

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Yedikleriniz doğacak bebeğinizin sağlığını da cinsiyetini de etkileyebiliyor. Günümüzde maalesef birçok çift normal yolla gebe kalamıyor. Bu durumun altından yine kötü beslenme ve beraberinde gelen vitamin-mineral eksiklikleri çıkıyor. Unutmayın her hastalıkta olduğu gibi doğurganlık problemlerinde de altta yatan sebep sağlıksız beslenmedir.

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Oysaki hamile kalmadan minimum 6 ay önce beslenme ve hayat değişikliği ile yumurta ve sperm kalitenizi arttırabilirsiniz.

Kendi bedeninizi tanıyarak, doğurganlık ve menstruasyon döngünüzü öğrenerek belki de normal yolla gebe kalmanız mümkün olacaktır.

Siz aşırı zayıf ya da aşırı kilolu olmanın doğurganlığınızı ve doğacak bebeğinizin sağlığını olumsuz yönde etkilediğini unutmayın.

Dyt.Fulya Bozdemir
https://www.instagram.com/dytfulyabozdemir/

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gebelik öncesi beslenme gebelik

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