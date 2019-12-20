Doğru bilinen yanlışlar! Erteleme hastalığı Vajinismus hakkında bilmeniz gerekenler

Op. Dr. Esra Demir Yüzer, “Vajinismus, tedavisi mümkün olan ancak tedavi edilmediğinde evliliklere zarar veren bir hastalıktır.Vajinismus, kadının tedaviye gelmesi için cesaretini zorlukla topladığı bir sorundur. Bu haliyle vajinismus ‘’erteleme hastalığı‘’ olarak da adlandırılır” dedi. Yüzer, doğru bilinen yanlışları şöyle sıraladı;

YANLIŞ: Vajinismus zamanla kendiliğinden düzelir.

DOĞRU: Vajinismus psikolojik bir hastalıktır. Mutlaka tedavi etmek gereklidir. Evde bekleyerek yıllar geçer . Bugün yarın derken kadınlar mutluluklarından çalarlar ve evlilikler bozulabilir.Halbuki vajinismus doğru yöntemler kullanıldığında ile 1 ile 3 gün arasında başarıyla tedavi olan bir hastalıktır.

YANLIŞ:Kendini zorlayarak denemeye devam edilmelidir.

DOĞRU:Vajinismus cinsel ilişki esnasında vajen kaslarının kasılmasına bağlı olarak cinsel ilişkinin olamamasıdır. Zorlamak kasılmış olan vajen girişinde travmaya neden olarak kadını cinsel ilişkiden daha da korkutur ve süreci daha da zorlaştırır.

YANLIŞ: Vajinanın dar olması vajinismusa neden olur.

DOĞRU: Vajen, üreme ve doğurma kanalı olarak görev yapar. Vajinismusta cinsel ilişkinin olmaması vajenin dar olmasına değil ,vajen girişinin vajenin bu bölgesinde yer alan kasların kasılmasına bağlı olarak daralmasına bağlıdır.