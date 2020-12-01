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Doğru dengeler kuruluyor.. Terazi Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğan terazi burçlarını bu ay neler bekleyecek? Terazi burcunu 2020 Aralık ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... İşte Terazi Burcu Aralık 2020 aylık burç yorumu...

Doğru dengeler kuruluyor.. Terazi Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Aralık ayı terazi burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğan terazi burçlarını bu ay neler bekleyecek? Terazi burcunu 2020 Aralık yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında terazi burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aralık aylık burçlarda terazi burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Terazi Burcu Aralık aylık burç yorumu...

Terazi burcu Aralık 2020 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Eğitim, seyahat ve geleceğe dair planlarınız öne çıkacağı bu tarihten itibaren, daha meraklı, araştırmacı olabilirsiniz. Sınavlar ve eğitim süreçleri adına oldukça destekleyici bir dönem. Dil öğrenme, hobilerinizde kendinizi geliştirme ve uzmanlaşma gibi çalışmalarla ilgilenebilirsiniz. Spiritüel konulara, bilinmez konulara dair ilginiz artabilir. Yaratıcı çalışmalar ortaya koyabilirsiniz. Bu ay mutlaka planlı veya plansız, yazmak size iyi gelecektir. Bilgi birikiminizi arttırın.

14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih civarında yaşamınızla ilgili yeni kararlar alacak, yeni başlangıçlar yapacaksınız. Kardeşlerin hayatında önemli gelişmeler olabilir. Yakın çevrenize yeni insanlar dahil olabilir, komşularınızla bir araya gelebilir, bazı kişilerle ise daha az irtibat halinde olmak isteyebilirsiniz. Bu tarih civarında ilişkide olduğunuz kişiden evlilik teklifi, ileriye dönük konuşmalar gelebilir. Yalnızlar ise bir tanışma, ani ve hızlı bir başlangıç yaşayabilir.

15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren daha çok konuşulabilir, dikkat çekebilir, etrafınız tarafından beğenilebilirsiniz. Kibir ve inatçılık gibi negatif yanlarınızdan özgürleşmeye çalışın. Bazı Teraziler bu tarihten itibaren ilişkileriyle ilgili bir ikilem içerisinde olabilir. İş hayatında ve çalışma düzeninde, yaşam rutinlerinde uzun vadeli değişiklikler gündeme gelebilir. İş bağlantılı yolculuklar yapılabilir.

21 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Ev ve aile konularını gündeme taşıyacak olan bu tarih, ayın geri kalanında taşınma, yer değişikliği gibi planlamaları hayata geçirmenize destek sağlayabilir. Yaşamınıza yeni temeller atıyor olacaksınız.

30 Aralık'ta Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih civarında evlilik ve ilişkilerde eski düzen son buluyor olacak. Bu ise bazı ilişkilerin ciddileşmeye gitmesi, bazı evliliklerin çocuk sahibi olma ile büyümesi, sorunlu ilişkilerde ise ayrılık, davalar ve evden ayrılma gibi durumları getirebilir. İlişkilerde doğru dengeleri kurma zamanı. Bazı Teraziler için bu ayrılık ve mesafeleşme zorunlu sebeplerle olabilir.


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Aslan Burcu Aralık aylık burç yorumu (2020)Aslan Burcu Aralık aylık burç yorumu (2020)
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