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Doğru Spor Kıyafeti Nasıl Seçilir?

sebboy sebboy
SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Spor yaparken doğru kıyafeti seçmeniz egzersizlerin verimliliğini arttıran en önemli kriterdir.

Doğru Spor Kıyafeti Nasıl Seçilir?

Spor yaparken doğru kıyafeti seçmeniz egzersizlerin verimliliğini arttıran en önemli kriterdir. İçinde rahat ettiğiniz kıyafetler kendinizi daha iyi hissetmenizin yanında spordan daha çok keyif almanızı sağlar. Böylece kendinizi spora daha iyi verir ve beklediğiniz faydayı alırsınız.

Spor Kıyafeti Seçmenin Püf Noktaları

1. Konforlu ve destekleyici kumaşlar olmalı

sporcu kadın

Spor yaptığınız esnada vücudunuzdaki toksinleri tamamen atmak istiyorsanız, spor kıyafetinizin kumaşı çok önemli. Spora yeni başlayan çoğu kişi, spor yaparken vücutlarının terlemesiyle, kıyafetlerinin yapışmasından ve bunun yaşattığı olumsuzluklardan şikayet eder. Bunun çözümü alacağınız spor kıyafetinin kumaşında saklı. Vücudunuza uyum sağlayan, cildinizi boğmayan, nefes aldıran kumaşlara sahip spor kıyafetleri ile vücudunuzda biriken teri kolayca atabilirsiniz. Spor yaparken özellikle tercih etmeniz gereken kumaş türleri, likralı ve polyester kumaşlar olmalıdır. Böylece vücudunuzdaki ter hızlı bir şekilde kurur, rahatsızlık duymazsınız. Ayrıca bu kumaş türleri esnek oldukları için hareket kabiliyetinizi arttırırlar. Bunların haricinde tercih edilen koton kıyafetler, teri hızlı kurutmadığı için tavsiye edilmez.

2. Uygun tasarıma sahip olmalı

sporcu kadın

Kullanacağınız spor kıyafetinin tasarımı da kumaşı kadar önemlidir. Neden derseniz, koltuk altı, göğüs gibi hassas bölgelerin dikişlerinin rahat olması sizin rahat hareket etmenizi sağlar. Özellikle açma ve esneme hareketlerinde vücudunuzun tam performans göstermesi egzersiz için önemli bir detaydır. Sizin de bu detayı kaçırmamanız ve kıyafetlerinizi buna göre seçmeniz doğru olacaktır.

3. Uygun renkte olmalı

spor yapan kadınlar

Dışarıda ya da soğuk bir yerde spor yapanlar için renk seçimi de önemli bir faktördür. Dışarıda güneşli havalarda spor yapanlar için güneş ışığını içine çekmeyen ve yansıtan açık renkte kıyafetler tercih edilmelidir. Soğuk havalarda ise ısıyı vücudunuzda tutmak için koyu renkte kıyafetler tercih etmeniz daha doğru olur.

4. Vücudunuzu sarmalı

sporcu kadın

Çoğu kişi tarafından spor yaparken rahat hissedilmesi için bol spor kıyafetleri giyilmesi gerektiğine inanılıyor. Fakat bedeninize bir hayli büyük gelen bol ve salaş giysiler, hareket kabiliyetinizi önemli ölçüde kısıtlayabilir. Özellikle kadınlar için spor kıyafeti seçimi daha hassas yapılmalı. Çünkü, spor yaparken yanlış kıyafet tercih ederseniz, fiziksel sıkıntılar yaşayarak spor yapmaktan soğuyabilirsiniz. Son zamanlarda çok tercih edilen şık ve kullanışlı olan bralette türü sporcu sütyenler spor sırasında istediğiniz hareketleri yapmanıza kolaylık sağlar. Spor yaparken fazla kilolarınızı kapatmaya çalışarak işinizi daha da zorlaştırmayın. Siz zaten o kilolar yüzünden spor yapıyorsunuz. Kilolarınızı gizleyen fakat hareketleri özgürce yapamadığınız spor kıyafeti ile sağlık bir şekilde ilerleme kaydedemezsiniz.

5. Mevsime uygun olmalı

spor yapan kadın

Hava sıcaklığı da spor kıyafeti seçimi yaparken önemli noktalardan biridir. Çoğu kişi ne de olsa spor salonuna gidiyorum düşüncesiyle, bütün yıl boyunca aynı kalınlıkta ve aynı kumaşta spor kıyafetleri giyiyor. Fakat spor esnasında beden ısınız yükseldiği için spor sonrası soğuk havalardan daha çok korunmanız gerektiğini unutmamanız gerekiyor.

6. Göze hitap etmeli

spor yapan kadın

Spor kıyafetinin göze hitap etmesi öncelik olmasa da gerekli bir şeydir. Sevdiğiniz ve beğendiğiniz spor kıyafetleri ile yaptığınız spordan daha çok keyif alırsınız. Spora motive olmanızın en büyük sağlayıcılarından biri spor kıyafetinizin size yakıştığını ve üzerinizde hoş durduğunu bilmenizdir.

7. Uygun bir spor ayakkabısı seçilmeli

koşan insanlar

Her kişinin ve dolayısıyla ayağın kendine has farklı ihtiyaçları vardır. Bir başka kişiye göre rahat olan ayakkabı sizin ayağınıza ve yaptığınız spora uygun olmayabilir. Doğru ayakkabıyı seçebilmek için gerekli iki temel unsur, yaptığınız spor türü ve egzersiz süresidir. Artık spor ayakkabıları tek bir alana hizmet etmek amacıyla tasarlanmıyor; kimi koşu, kimi tırmanış, kimi saha sporları, kimi fitness için. Size kalan ise yaptığınız spora bağlı bir şekilde doğru tercihi yapmak.

Spor ayakkabı ile ilgili diğer önemli nokta ise, spor ayakkabılarının ne sıklıkla yenilenmesi gerektiğidir. Eğer her gün spor yapan biriyseniz spor ayakkabınızı 3 ayda bir değiştirmeniz sizin için en sağlıklısıdır. Aksi takdirde ayakkabı sahip olduğu konforu yitirerek ayağınıza zarar verebilir.

8. Spor kıyafetinin parçası olan materyaller unutulmamalı

su içen kadın

Birçok kişi spor kıyafetini yalnızca giysilerden ibaret görür. Fakat spor kıyafetinin tamamlayıcıları olan su matarasını ve havluyu unutmamak gereklidir. Su mataranızın her spordan önce daima taze su ile dolu olması çok önemlidir. Zira spor esnasında yeterli su içmezseniz halsiz kalabilir hatta bayılabilirsiniz. Havlu, ilk olarak terinizi silmek ve toksinlerden kurtulmanız için gerekli bir materyaldir. Bunun haricinde spor salonlarında egzersiz yapanlar, hijyen açısından ellerinin temas edeceği yerlere havlularını serebilirler.

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