HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan'dan Türkiye iddiası: Konu kapandı!

Yunanistan'dan Türkiye iddiası: Konu kapandı!

09.03.2021 16:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yunanistan'dan Türkiye iddiası: Konu kapandı!

Türkiye'nin Mısır'la müzakere açıklamasının ardından alelacele Mısır'a giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır mevkidaşı Sami Şükrü ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinde yaşanan "enerji haritası" sorununun çözüldüğünü söyledi. Dendias, "Mısır'ın yayımladığı yeni haritaya göre, teknik düzeydeki bu konunun kapandığına inanıyoruz" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinde yaşanan "enerji haritası" sorununun çözüldüğünü söyledi. Dendias, "Mısır'ın yayımladığı yeni haritaya göre, teknik düzeydeki bu konunun kapandığına inanıyoruz" dedi.

Yunanistan, Mısır'ın yayımladığı enerji haritasında gösterilen ve 28. Meridyen'in doğusuna sarkan EGY-MED-W18 nolu parselin iki ülkenin deniz yetki alanlarının belirlenmesini öngören anlaşmaya aykırı olduğunu açıklamıştı.

Mısır'ın diplomatik kaynaklarına dayandırılan haber ve yorumlarda da, "Mısır'ın Türkiye ile müzakerelere başlama niyeti olmadığı" öne sürüldü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır'la deniz yetki alanlarının belirlenmesini öngören müzakerelerin başlatılabileceğini açıklaması sonrası Yunanistan Mısır ile temasa geçmiş ve Türkiye ile Mısır'ın kıtasahanlıklarının kesiştiği EGY-MED-W18 no'lu parselin enlem ve boylamları hakkında bilgi istemişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi telefonla aramış ve Dışişleri Bakanı Dendias'ın Kahire'ye gideceğini açıklamıştı.

Mısır ile Yunanistan arasındaki anlaşma ise Ağustos ayında imzalanmıştı.

YUNANİSTAN: TÜRKİYE'NİN YANITINI BEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ

Öte yandan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 62. turunun Atina'da yapılması için Yunanistan'ın 3 ve 5 Mart tarihlerini önerdiği ancak bu tarihlerin geçmesine rağmen Ankara'nın hala bir cevap vermediği açıklandı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, "Ankara, Atina'nın davetine henüz bir yanıt vermedi. Beklemeye devam ediyoruz" dedi.

Peloni, istikşafi görüşmelerin 62. turunun Atina'da, 22 Mart'taki Avrupa Birliği zirvesi öncesi yapılması için diplomatik temasların sürdüğünü söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyorYataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyor
Kazmayla kürekle akın ettiler! Bu dağdan altın fışkırıyorKazmayla kürekle akın ettiler! Bu dağdan altın fışkırıyor
Fecr suresi meali, Türkçe okunuşu, Fecr suresinin fazileti ve sırlarıFecr suresi meali, Türkçe okunuşu, Fecr suresinin fazileti ve sırları
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan 2 tekne battı : 14 ölü

Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan 2 tekne battı : 14 ölü

Alman devlet televizyonundaki Türk spikere linç kampanyası

Alman devlet televizyonundaki Türk spikere linç kampanyası

İsrail ile GKRY doğalgaz konusunda mutabakata vardı

İsrail ile GKRY doğalgaz konusunda mutabakata vardı

Kazmayla kürekle akın ettiler! Bu dağdan altın fışkırıyor

Kazmayla kürekle akın ettiler! Bu dağdan altın fışkırıyor

İsrailli Bakan: İran saldırırsa karşılık veririz

İsrailli Bakan: İran saldırırsa karşılık veririz

'İngiltere son 85 yılın en büyük krizini yaşıyor!'

'İngiltere son 85 yılın en büyük krizini yaşıyor!'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.