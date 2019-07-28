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Doğu Akdeniz'de sıcak hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 13:18 | Son Güncelleme

Sıcak hava ve nemin etkili olduğu Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kalırken, mesire yerlerinde yoğunluk yaşandı

ADANA (AA) - Doğu Akdeniz'de etkili olan sıcak ve nem nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşlar mesire yerlerinde ve serin bölgelerde yoğunluk oluşturdu.

Sıcaklığın 36 derece ölçüldüğü Adana'da, bunaltıcı havadan etkilenenler gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Çocuklar ise su parklarında gönüllerince eğlenirken, bazı vatandaşlar da Seyhan Baraj Gölü kıyısında piknik yaparak vakit geçirdi.

- Mersin

Mersin'de 33 derece civarındaki hava sıcaklığından ve yüksek nemden bunalanlar Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinde denize girerken, Tarsus ilçesinde ise Berdan Barajı'nda yoğunluk yaşandı.

Hafta sonunu fırsat bilen aileler, baraj çevresinde bulunan mesirelik alanda piknik yaparak vakit geçirirken, gençler ise baraj suyunun döküldüğü alanda yüzerek serinlemeye çalıştı.

Baraja gelenlerden Yafes Altıntaş, yaptığı açıklamada, Tarsus'ta hava sıcaklığının çok yüksek olduğunu söyledi.

Sıcak havadan kaçıp serinlemek için Berdan Barajı'nı tercih ettiklerini dile getiren Altıntaş, "Su çok serin. Güzel bir gün geçiriyoruz. İnsanların buraya gelip, görmesi gerekir. Güzel bir memleketimiz var. Şelalesiyle, barajıyla güzel. Sürekli ailemle buraya gelirim." dedi.

Muhammet Güngör ise hafta sonlarında baraja gelip yüzdüğünü belirterek, sıcak havaları suda serinleyerek geçirdiğini kaydetti.

- Hatay

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde de sıcak hava ve nem nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Hava sıcaklığının 32 dereceye ve nem oranının yüzde 70'e kadar çıktığı Hatay'da vatandaşlar tatil beldeleri ve yaylalara akın ederken, kentte kalanlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar gölgelik alanlardaki banklarda uyurken bazıları da serinlemek için tur tekneleriyle İskenderun Körfezi'ne açıldı.

- Osmaniye

Hava sıcaklığının 35 dereceye vardığı Osmaniye'de vatandaşlar serinlemek için dere, çay ve şelale kenarlarına gitmeyi tercih etti.

İl merkezi yakınlarındaki Karaçay bölgesinde yoğunluk oluşurken, bazı vatandaşlar ağaç gölgesinde piknik yaptı bazıları da Karaçay'ın serin sularına girerek bir nebze olsa serinlemeye çalıştı.

İlçelerde de sıcaktan bunalanlar şelale ve dere kenarlarında piknik yapıp, suya girerek serinlemeye çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Mersin sıcak hava

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