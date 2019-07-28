Doğu Akdeniz'de sıcak hava

ADANA (AA) - Doğu Akdeniz'de etkili olan sıcak ve nem nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşlar mesire yerlerinde ve serin bölgelerde yoğunluk oluşturdu.

Sıcaklığın 36 derece ölçüldüğü Adana'da, bunaltıcı havadan etkilenenler gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Çocuklar ise su parklarında gönüllerince eğlenirken, bazı vatandaşlar da Seyhan Baraj Gölü kıyısında piknik yaparak vakit geçirdi.

- Mersin

Mersin'de 33 derece civarındaki hava sıcaklığından ve yüksek nemden bunalanlar Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinde denize girerken, Tarsus ilçesinde ise Berdan Barajı'nda yoğunluk yaşandı.

Hafta sonunu fırsat bilen aileler, baraj çevresinde bulunan mesirelik alanda piknik yaparak vakit geçirirken, gençler ise baraj suyunun döküldüğü alanda yüzerek serinlemeye çalıştı.

Baraja gelenlerden Yafes Altıntaş, yaptığı açıklamada, Tarsus'ta hava sıcaklığının çok yüksek olduğunu söyledi.

Sıcak havadan kaçıp serinlemek için Berdan Barajı'nı tercih ettiklerini dile getiren Altıntaş, "Su çok serin. Güzel bir gün geçiriyoruz. İnsanların buraya gelip, görmesi gerekir. Güzel bir memleketimiz var. Şelalesiyle, barajıyla güzel. Sürekli ailemle buraya gelirim." dedi.