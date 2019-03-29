Doğu Anadolu'da 4 ilde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Erzincan ve Iğdır'da yağmur ve zamanla karla karışık yağmur, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da ise kar şeklinde olması öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Erzurum'da 2, Ağrı'da 3, Kars'ta 5 ve Ardahan'da 8 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 12, Erzincan'da 8, Erzurum ile Ağrı'da 2, Kars ve Ardahan'da 1 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 12, Ardahan'da 6, Kars'ta 4, Erzurum'da 3, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 171, Erzurum Palandöken'de 113, Erzurum Konaklı'da 100, Kars Sarıkamış'ta 76, Ardahan Yalnızçam'da 4 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanmanın yanı sıra zirai don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

