Doğu Anadolu'da 5 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede Erzurum'un doğusu ile Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sağanak etkili olacak.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum'da 4, Ağrı'da 5, Kars'ta 7, Erzincan ve Ardahan'da 8, Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 29, Erzincan'da 28, Erzurum'da 22, Ağrı'da 21, Kars'ta 20, Ardahan'da 19 derece olması bekleniyor.

