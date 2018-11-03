Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçmesi öngörülen bölgede, sabahın ilk saatleri ve akşam saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 6, Iğdır'da 5, Erzurum, Ağrı ile Ardahan'da 3 ve Kars'ta 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 16, Erzincan'da 15, Ağrı'da 14, Erzurum'da 11, Kars'ta 10 ve Ardahan'da 9 derece olacak.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer oluşması beklenen buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

