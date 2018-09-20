HABER

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 10:39 | Son Güncelleme

Bölgede bugün en yüksek hava sıcaklığının 32 dereceyle Tunceli'de ölçülmesi bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde günün en yüksek hava sıcaklığının 32 dereceyle Tunceli'de ölçüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık olacağı tahmin edilen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzey batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıklığı Ardahan'da 2, Kars'ta 4, Erzurum'da 7, Ağrı'da 9, Erzincan'da 12, Iğdır'da 13, Tunceli'de 17 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 29, Iğdır'da 28, Ağrı'da 26, Erzurum'da 24, Kars'ta 23, Ardahan'da 21 derece olacağı tahmin ediliyor.

PARTNERBu örtünün sırrı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer üzerindeki yüz şekli...Bu örtünün sırrı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer üzerindeki yüz şekli...
Öztiryaki: Mutfak sektörünün ihracatı ilk 8 ayda 3 milyar dolara yaklaştıÖztiryaki: Mutfak sektörünün ihracatı ilk 8 ayda 3 milyar dolara yaklaştı
Savaştan kaçan Suriyeli çift, Reyhanlı'da yeni hayat kurduSavaştan kaçan Suriyeli çift, Reyhanlı'da yeni hayat kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Ardahan Doğu Anadolu Erzincan Erzurum hava sıcaklığı ığdır Kars mevsim normalleri Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlülerin karizmasını yerle bir etti

Ünlülerin karizmasını yerle bir etti

Düğünden dönen Burcu feci şekilde can verdi

Düğünden dönen Burcu feci şekilde can verdi

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Mahalleli ayağa kalktı: Fuhuş isyanı!

Mahalleli ayağa kalktı: Fuhuş isyanı!

GAZİSEM PTT sınav sonuçları: PTT 2018 personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı!

GAZİSEM PTT sınav sonuçları: PTT 2018 personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı!

Annesi ve babasını öldüren katilden, ölü taklidi yaparak kurtuldu

Annesi ve babasını öldüren katilden, ölü taklidi yaparak kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.