Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde günün en yüksek hava sıcaklığının 32 dereceyle Tunceli'de ölçüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık olacağı tahmin edilen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzey batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Gece en düşük hava sıcaklıklığı Ardahan'da 2, Kars'ta 4, Erzurum'da 7, Ağrı'da 9, Erzincan'da 12, Iğdır'da 13, Tunceli'de 17 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 29, Iğdır'da 28, Ağrı'da 26, Erzurum'da 24, Kars'ta 23, Ardahan'da 21 derece olacağı tahmin ediliyor.
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